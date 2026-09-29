Alvarado respalda a Barros por Malvinas: “Él nunca ha manifestado una posición contraria a la del Gobierno”

El biministro de Interior y Segegob recalcó que “no hay dos opiniones” y “aquí lo que manda, lo que define es la posición del presidente de la República, la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

AGENCIA UNO

El biministro Claudio Alvarado respaldó al ministro de Defensa, Fernando Barros, luego de sus declaraciones sobre las Malvinas, lo que incluso generó reacciones de la Cancillería argentina.

Al respecto, Alvarado recalcó que “la postura de Chile respecto a la reclamación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas históricamente se mantiene firme, viene así desde el año 92, ratificada por distintos gobiernos”, puntualizando que “días atrás en un comunicado conjunto entre el presidente Kast y el presidente Milei se ratificó esa posición histórica de Chile que no ha cambiado en nada”.

Esto, luego de las declaraciones del ministro Barros a Radio Polar de Punta Arenas, donde precisó que “Chile ha señalado señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo que hace 200 años ejerce soberanía”, en alusión a Reino Unido.

Ante estas palabras, Claudio Alvarado sostuvo que “si uno lee en su conjunto las declaraciones del ministro Barros, él nunca ha manifestado una posición contraria a la del gobierno de Chile respecto a la reclamación de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.

En esta línea, el biministro de Interior y Segegob recalcó que “no hay dos opiniones” y “aquí lo que manda, lo que define es la posición del presidente de la República, la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores”.