La demanda contra la familia de Tommy Rey que pone en jaque el nombre de la Sonora

Leonardo Soto presentó una demanda ante el INAPI para impugnar el registro de la marca, mientras la familia de Tommy Rey prepara su defensa y cuestiona los argumentos del exdirector de la agrupación.

Leonardo Soto, exdirector musical de La Sonora de Tommy Rey, presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) una demanda de nulidad para intentar dejar sin efecto el registro de la marca que actualmente pertenece a Gloria Sáez, viuda del reconocido cantante tropical.

El músico sostiene que entre los integrantes originales existía un acuerdo verbal para no mantener el nombre de la agrupación después de la muerte de su líder.

Bajo esa premisa, tras el fallecimiento de Tommy Rey en 2025, Soto optó por formar junto a antiguos integrantes La Gran Sonora de Todos, mientras la familia decidió continuar con el proyecto bajo el nombre de La Nueva Sonora de Tommy Rey, incorporando a Patricio “Tommy Jr.” Zúñiga como vocalista.

Soto asegura que el nombre debía desaparecer junto con el cantante y afirmó: “Habíamos quedado de acuerdo con Tommy Rey y su señora de que, si él se iba antes, el nombre se lo llevaba a la tumba. Y eso no ha sido respetado”. Su representación legal también cuestionará el origen de la marca y el traspaso realizado desde el músico hacia su esposa.

Desde la otra vereda, la defensa de Gloria Sáez sostiene que Tommy Rey obtuvo el registro de la marca en 2014 y posteriormente se lo cedió legalmente a su esposa en 2018. Además, el registro fue renovado en febrero de 2024 y, según sus antecedentes, mantiene vigencia hasta mayo de 2034.

Sáez también rechazó las afirmaciones de Soto sobre la creación del conjunto y señaló: “Él no es el fundador del grupo ni es quien le puso su nombre. Decir eso es una mentira muy grande”.

Uno de los principales puntos de la defensa será el plazo para presentar la impugnación. Los abogados de la viuda argumentan que el período para cuestionar el registro habría terminado en 2019, cinco años después de su concesión.

En tanto, la familia deberá ser notificada formalmente y contará con 30 días hábiles para entregar sus descargos ante el organismo.

Debido a ello, el caso podría extenderse considerablemente si ambas partes mantienen sus posiciones. La abogada de Sáez, Mariela Ruiz, anticipó que invocará la prescripción y estimó que el conflicto podría prolongarse entre tres y cinco años, dejando en manos del INAPI una decisión que podría definir quién tiene derecho a utilizar comercialmente el nombre de La Sonora de Tommy Rey.