El gran dolor de la viuda de Tommy Rey y su descargo contra homenajes al artista: “Se están aprovechando de su nombre”

Gloria Sáez, viuda del cantante Patricio Zúñiga, más conocido como Tommy Rey, realizó un descargo en contra de algunos homenajes que se han hecho en honor a su marido a cuatro meses de su muerte, denunciando aprovechamiento y uso indebido del nombre del artista.

La mujer en diálogo con La Tercera, cuestionó a las personas que han organizado eventos en nombre del reconocido artista fallecido. “Me molesta mucho que muchos se están aprovechando en este momento de su nombre, porque hacer un homenaje es cobrar no sé cuánta plata por el evento y aprovecharse”, partió diciendo.

En esa línea, Sáez sostuvo: “Entiendo si un artista va a hacer su actuación normal y en medio de eso dice voy a hacer un homenaje a Tommy Rey. Es diferente. No me gusta que algunos le pongan homenaje a Tommy Rey con letras grandes y el nombre de ellos abajo, chiquitito. No lo encuentro justo. Eso no es un homenaje”.

Para ejemplificar lo anterior, la mujer mencionó uno que presenció directamente: “Yo ahora que estuve en Osorno había un letrero gigante en el casino Marina del Sol. Arriba decía Tommy Rey y abajo ‘Óscar Olivares’, parece que se llama uno que hace el doble de Tommy Rey. No corresponde eso. No es que me lo contaran, sino que yo lo vi”.

Bajo este contexto, la viuda de Tommy Rey reveló esta situación la ha afectado anímicamente. “Yo no he estado bien de salud. No he estado bien con esto, porque me escriben, me mandan fotos de todas las personas que están dando el nombre de Tommy Rey para trabajar. Entonces, yo me pongo nerviosa”, dijo.

A lo que añadió: “Yo todavía no supero esto. Y veo la falta de respeto que de repente hay. Debo cuidar mi estado de salud. Ya son más de tres meses de su muerte y yo estoy igual como si hubiese sido ayer”.

Para cerrar, reiteró sus cuestionamientos al uso sin autorización del nombre de su esposo. “Siempre he dicho que cuando una persona se cuelga del nombre de otra es porque por sí sola no puede hacer nada. Quizás es feo o duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad”, manifestó.

En esa línea, Gloria Sáez detalló que el nombre Tommy Rey es una marca que está legalmente registrada y afirmó que ella fue quien decidió que la Sonora de Tommy Rey no siguiera con ese nombre tras el fallecimiento del cantante.