Los hallazgos que reforzarían la hipótesis sobre la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

El informe del forense, Mike Ellis, precisó que “no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte” de la artista de 36 años.

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A dos días de la sorpresiva muerte de la actriz Hayden Panettiere, diversos hallazgos en el lugar en que se la encontró reforzarían la principal hipótesis sobre la causa de su deceso a los 36 años.

De acuerdo con los reportes de la prensa norteamericana, los primeros indicios apuntarían a que la artista falleció producto de una sobredosis, aunque las autoridades han recalcado que aún están investigando el caso.

Según el portal TMZ, fue una amiga de la actriz la que encontró su cuerpo sin vida en una vivienda de Carolina del Norte.

Los hallazgos en el lugar en que murió Hayden Panettiere

Posteriormente, el mismo medio informó que al interior del departamento donde murió Hayden Panettiere se halló Narcan, un medicamento que se administra vía nasal para revertir los efectos de una sobredosis por opioides.

Además, encima de un colchón, los agentes policiales también encontraron el dispositivo que se emplea para dispensarlo.

A la vez, se reportó que en el sitio se descubrió epinefrina, que se utiliza para reanimar a las personas que están sufriendo un paro cardíaco.

Respecto de la autopsia de la actriz, el informe del forense, Mike Ellis, precisó que “no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte“.