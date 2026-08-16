Conocida por la serie Heroes y la saga Scream: la sorpresiva muerte de Hayden Panettiere que enluta a Hollywood

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de la actriz de solo 36 años, cuyo deceso ocurrió la mañana de este domingo.

El portal estadounidense TMZ impactó al confirmar la muerte de la actriz Hayden Panettiere, conocida por protagonizar la serie Heroes y varias de las películas de la saga Scream.

Hasta el cierre de esta nota, aún se desconoce la causa de muerte de la intérprete, cuyo deceso ocurrió la mañana de este domingo 16 de agosto.

Tras la publicación de la noticia, su propio representante envió una declaración a ABC News confirmando lo ocurrido. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, indicó.

Con solo 36 años, Hayden Panettiere contaba con una vasta trayectoria tanto en televisión como en el cine. El rol que la puso en el mapa fue el de la cheerleader Claire Bennet en Heroes (NBC) durante cuatro temporadas. Posteriormente protagonizó la serie musical Nashville en ABC.

En los últimos años no dejó a nadie indiferente con su personaje de Kirby en la saga Scream, siendo parte de Scream IV y Scream VI.

Panettiere también prestó su voz para el popular videojuego Until Dawn.