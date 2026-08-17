AUDIO – La llamada al 911 que revelaría la causa de muerte de Hayden Panettiere

Fue una amiga de la actriz la que llamó a los equipos de emergencia tras encontrar su cuerpo.

Medios estadounidenses dieron a conocer de manera íntegra la llamada al 911, lo que habría revelado la causa de muerte de Hayden Panettiere.

Según el portal TMZ, fue una amiga la actriz la que encontró su cuerpo sin vida en una casa en Carolina del Norte. Fue ella quien llamó a los equipos de emergencia a las 13:51 horas del domingo para informar que no respondía y estaba sufriendo un paro cardíaco.

El audio confirma que los paramédicos que acudieron a la casa donde fue encontrada Hayden Panettiere, la asistieron con reanimación cardiopulmonar, y que la causa de muerte habría sido una posible sobredosis.

En el lugar le aplicaron RCP junto con medicamentos especiales, tubos de respiración y monitorización del ritmo cardíaco. A eso se sumaron compresiones torácicas, pero fue en vano. La actriz fue declarada muerta a las 14:32 horas.

“La policía afirma que no había indicios iniciales de delito y que las circunstancias de la muerte de Hayden no parecían sospechosas. El forense del condado de Greenville realizará la autopsia el lunes para determinar la causa y la forma de la muerte”, detalló TMZ.

Hayden Panettiere tenía solo 36 años y su muerte ha impactado a Hollywwod, en especial a quienes pudieron trabajar con ella en diversos proyectos.