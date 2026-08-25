Qué tiene que suceder para que la carta Bellolio-Vodanovic sea más que una declaración de intenciones

La misiva de los alcaldes de Providencia y Maipú sumó respaldos desde Boric hasta Matthei, pero analistas advierten que el verdadero desafío está en traducir el diagnóstico compartido en votos concretos dentro del Congreso.

Del ex presidente Gabriel Boric a Evelyn Matthei, pasando por las directivas del Partido Socialista, el Frente Amplio, la UDI y el PPD, la carta conjunta de los alcaldes Jaime Bellolio (UDI) y Tomás Vodanovic (FA) logró en 48 horas un respaldo político que pocas iniciativas alcanzan.

La misiva, titulada “Chile a 30 años: una invitación desde dos veredas distintas” publicada el domingo en El Mercurio, propone avanzar en siete acuerdos de Estado para las próximas tres décadas: una reforma al sistema político, la modernización del empleo público, un pacto por la primera infancia y la vejez, un plan de infraestructura y adaptación climática, una estrategia de crecimiento y empleo, una política de seguridad contra el crimen organizado, y un acuerdo sobre tecnología, inteligencia artificial y democracia.

El texto fue replicado por Boric en su cuenta de X, mientras que Matthei destacó el mensaje de Bellolio. También manifestó su respaldo el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones; la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez; el timonel del PPD, Raúl Soto; y la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann.

Ambos alcaldes, en una entrevista conjunta en Tolerancia Cero, salieron a defender su propuesta y destacar que, pese a no compartir la misma matriz ideológica, es posible alcanzar acuerdos sustantivos entre adversarios políticos.

En ese sentido, Vodanovic si bien descartó que la carta busque “generar este buenismo ingenuo que busca camuflar las diferencias” entre la UDI y el Frente Amplio, planteó que el punto de encuentro está en “proyectar el futuro” en materias puntuales, no en construir un programa común.

Bellolio fue en la misma línea: “Esto no es una lógica buenista ni significa que no vamos a competir en las próximas elecciones”, dijo, y resumió el sentido de la iniciativa apuntando a un enemigo compartido: “Nuestro adversario también es el populismo y la demagogia”, sostuvo.

Qué impide realizar la agenda conjunta de Bellolio-Vodanovic

El aplauso inicial, sin embargo, choca con una pregunta que varios analistas ya instalaron: ¿puede una carta de dos alcaldes convertirse en iniciativas reales del Congreso?

El vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, cree que ese es exactamente el nudo del problema. “Hay que separar dos cosas: una es el valor institucional de esta señal, y la otra es la viabilidad política de esta agenda. Son cosas diferentes”, plantea.

A su juicio, la carta es relevante “precisamente porque proviene de dos figuras de siete ámbitos de acuerdo, pensando en una generación futura, partiendo por armar diagnósticos consensuados y buscando objetivos antes que soluciones”.

Sin embargo, sobre sus posibilidades reales en el Congreso, Arellano es escéptico frente a la idea de un pacto único señalando que “el error sería imaginar una especie de unión entre la UDI y el Frente Amplio; eso lo hace más inviable”.

Lo que ve más viable es acotar el esfuerzo a “transformar esta declaración de principios en dos o tres materias concretas donde exista suficiente conexión para construir mayorías más amplias. A lo mejor seguridad, crimen organizado, modernización del Estado, primera infancia: parecen terrenos propicios, cuestiones donde las diferencias ideológicas son menos estructurales”.

Con todo, el analista valora el ambiente inicial: “Las primeras reacciones del mundo político muestran que hay espacio, que hay agua en la piscina para seguir avanzando”, apunta.

De todas formas, el académico también advierte sobre la distancia entre la lógica municipal y la parlamentaria advirtiendo que “los municipios tienen una lógica distinta. Un alcalde está obligado cotidianamente a resolver problemas de seguridad, basura, luminarias, y la gestión municipal empuja hacia el pragmatismo, porque los problemas no tienen ideología. El Congreso funciona con incentivos distintos: identidad partidaria, disciplina de bancada”.

Por eso, dice,””si me preguntan si la UDI y el Frente Amplio pueden llevar adelante este espíritu en el Congreso, ahí yo sería bien cauteloso. Creo que Bellolio y Vodanovic pueden conversar, y eso no significa que la UDI y el Frente Amplio se vayan a comportar inmediatamente igual”.

Esa cautela es compartida por Guillermo Bustamante, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes.

El analista apunta al mismo problema desde otro ángulo: la composición actual del Parlamento, dice, “no es la adecuada para este tipo de espacio”, por lo que cada propuesta debería transformarse en una hoja de ruta legislativa concreta antes de avanzar.

Bustamante advierte, además, que la buena relación entre los dos alcaldes no garantiza nada por sí sola. “Eso no significa que la simpatía municipal entre Bellolio y Vodanovic efectivamente se traslade al Congreso”, añade.

El coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, Ricardo Hernández, coincide en que el diagnóstico de la carta es compartido de izquierda a derecha, pero recuerda que la disputa real está en la solución, no en el problema.

Como antecedente, menciona que ya existe en el Senado un proyecto de reforma al sistema político —el primer punto de la carta de Bellolio y Vodanovic— impulsado por un grupo transversal de senadores que incluye a la UDI y el PS, además de RN, Evópoli y el PPD, el cual sigue estancado.

Para Hernández, esa es la señal de que este tipo de agendas suelen abrirse camino desde el propio Congreso, no desde los municipios: “No será fácil para los alcaldes pasar un diagnóstico común a una agenda legislativa concreta, sobre todo en materias que hoy no son las principales prioridades de las familias chilenas”.