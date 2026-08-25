Hugo Gutiérrez pide no revisar su teléfono por Caso Junaeb: “Provocaría un perjuicio irreparable”

El ex diputado solicitó que su teléfono se mantenga bajo custodia y se informe si ya se accedió a sus archivos.

Hugo Gutiérrez pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que se defina la información a la que se puede acceder en su teléfono, el cual fue incautado por la PDI en el marco de la investigación por eventuales irregularidades en licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

En su presentación, dada a conocer por T13, el ex diputado PC justifica su petición apelando a su condición de abogado, ya que el aparato contiene “comunicaciones privadas con fines profesionales” y que hay información que no tiene relación con los hechos indagados.

Hugo Gutiérrez hizo referencia a “comunicaciones, documentos, correos electrónicos, mensajería instantánea, notas, archivos de audio y demás registros correspondientes a la relación profesional con mis patrocinados” que deben protegerse por secreto profesional y que son “completamente ajenos a los hechos investigados en la presente causa”.

En esta línea, el otrora convencional puntualizó que “el eventual conocimiento por parte de fiscales, funcionarios policiales, peritos u otras personas, del contenido íntegro de mi dispositivo telefónico, sin la debida segregación de la información protegida, provocaría un perjuicio irreparable no solo a mí como abogado, sino que a la totalidad de mis actuales y antiguos patrocinados”.

Hugo Gutiérrez precisó en su presentación que sus clientes tienen derecho “a la vida privada, a la intimidad, a su honra, a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas y a que estas comunicaciones con su abogado permanezcan reservadas”.

Es por esto que el ex diputado solicitó que su teléfono se mantenga bajo custodia y se informe si ya se accedió a sus archivos.