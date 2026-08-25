VIDEO – La música country de luto: lo que se sabe de la muerte de Dolly Parton a los 80 años

Su deceso se produjo a un año y medio de la muerte de su marido, Carl Thomas Dean.

INSTAGRAM.

A los 80 años de edad murió la cantante y actriz estadounidense Dolly Parton, según anunció un sobrino en la cuenta oficial de Instagram de la artista.

De acuerdo con lo reportado por la prensa especializada, la famosa estrella estadounidense había sufrido problemas de salud que la obligaron a suspender actividades públicas.

Según había informado la propia Dolly Parton hace unos días, estaba atravesando un “periodo difícil”, el que atribuyó, en parte, al descuido de su propio bienestar durante los años en que cuidó a su fallecido esposo.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl“, le dijo la cantante a People el pasado viernes 21 de agosto.

El deceso de la octogenaria artista se produjo a un año y medio de la muerte de su marido, Carl Thomas Dean.

La exitosa carrera de Dolly Parton

La intérprete, que se convirtió en un ícono de la música country, nació en Pittman Center, en el estado de Tennessee, el 19 de enero de 1946.

Fue la cuarta de 12 hermanos y admitió que su familia vivió penurias económicas. “Nunca pasamos hambre del todo, pero a veces no teníamos suficiente para comer“, contó en una entrevista que concedió en 1977.

A los seis años comenzó a tocar la guitarra y a cantar en la iglesia de su abuelo; un año después ya escribía sus propias canciones. Su carrera discográfica arrancó en 1967.

Entre los numerosos temas que se convirtieron en referentes de la música popular figura I Will Always Love You, que luego versionó Whitney Houston.

Dolly Parton es la artista femenina de country más vendida de la historia, con más de 160 millones de álbumes comercializados en todo el mundo.

Además, es la tercera cantante femenina con más nominaciones en los Grammy (55), solo superada por Beyoncé y Taylor Swift.