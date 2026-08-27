Beth Gibbons, la voz de Portishead, confirma su primer concierto en Chile

La cantante y compositora británica se presentará el domingo 30 de mayo de 2027 en el Teatro Caupolicán de Santiago. Además, Pixies anuncia su primer show solos para marzo próximo.

Beth Gibbons, vocalista de la recordada banda Portishead, anunció que se estará presentando el domingo 30 de mayo en el Teatro Caupolicán en lo que será su debut en Chile, ya que solo estuvo en Sudamérica el 2003 junto a Rustin Man en Río de Janeiro.

La gira llega tras el lanzamiento de Lives Outgrown, el primer álbum en solitario de Beth Gibbons, publicado el 17 de mayo de 2024. El disco reúne diez canciones grabadas a lo largo de una década y fue producido por James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode) junto a la propia Gibbons, con producción adicional de Lee Harris (Talk Talk). La placa fue nominada al Mercury Music Prize.

Lives Outgrown es, según la propia artista, su trabajo más personal hasta la fecha, nacido de un período de reflexión marcado por “muchas despedidas”: de la familia, de los amigos y de su propio pasado. Las canciones abordan la maternidad, la ansiedad, la menopausia y la mortalidad. “Me di cuenta de cómo era la vida sin esperanza”, contó Gibbons sobre el proceso creativo del disco. “Y esa era una tristeza que nunca había sentido. Antes, tenía la capacidad de cambiar mi futuro, pero cuando te enfrentas a tu propio cuerpo, no puedes obligarlo a hacer algo que no quiere hacer”.

“La gente empezó a morir”, agregó la cantante. “Cuando eres joven, nunca sabes cómo acabarán las cosas, no sabes cómo se desarrollarán. Piensas: vamos a superar esto. Las cosas van a mejorar. Algunos finales son difíciles de asimilar”.

Pese al tono introspectivo del álbum, la artista asegura haber salido fortalecida de este proceso: “Ahora que he salido del otro lado, solo pienso que hay que ser valiente”, afirmó.

Junto a Portishead ha lanzado tres discos de estudio, Dummy, Portishead y Third, además del alabado en vivo Roseland in New York, los que marcaron al género del trip-hop a medidos de los 90 junto con otros artistas ingleses como Massive Attack y Tricky.

Además de su trabajo al frente de Portishead, Beth Gibbons ha construido una trayectoria como solista y colaboradora: publicó el álbum Out of Season junto a Rustin Man en 2002 y grabó su propia versión de la Sinfonía de las canciones tristes de Górecki en 2014. Más recientemente, prestó su voz a Kendrick Lamar en “Mother I Sober”, tema incluido en el álbum Mr. Morale & the Big Steppers (2022), y participó en el disco recopilatorio HELP 2, a beneficio de War Child, con una versión de Sunday Morning de The Velvet Underground.

Las entradas para el show en el Teatro Caupolicán estarán disponibles con un 20% de descuento para quienes paguen con Tarjeta Santander, a partir del martes 1 de septiembre a las 12:00 horas. La venta general se abrirá a las 12:01 horas del jueves 3 de septiembre. Ambas modalidades estarán disponibles a través de Puntoticket.com.

Pixies llega al Movistar Arena

Otro anuncio del día es la presentación en solitario de Pixies, para el próximo 29 de marzo de 2027 en el Movistar Arena. Para la banda liderada por Black Francis, que ya se presentó en festivales como Maquinaria y Lollapalooza, será su primer show fuera de los márgenes de un festival y que servirá para presentar su último disco, The Night the Zombies Came Out, además de clásicos de su época dorada de fines de los 80 y comienzos de los 90 en la que se transformaron en uno de los precursores del rock alternativo con discos clásicos como Surfer Rosa, Doolittle y Bossanova.

Esta también será la primera presentación junto a la bajista Emma Richardson, quien se suma a una serie de bajistas femeninas que reemplazaron a Kim Deal, quien abandonó definitivamente la banda en 2013 y que actualmente ha reflotado a su otro grupo, The Breeders.