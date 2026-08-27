Las razones de la justicia para admitir recurso a favor de Camila Flores

La parlamentaria enfrenta una investigación reservada que ha generado una disputa judicial entre su defensa y el Ministerio Público.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible el recurso de amparo presentado por la defensa de la senadora Camila Flores (RN), mediante el cual busca establecer restricciones al acceso de la Fiscalía a especies y dispositivos incautados en el marco de la investigación reservada que involucra a la parlamentaria por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco reiterado.

La acción judicial fue presentada luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso rechazara una solicitud de cautela de garantías destinada a acotar la revisión del material incautado.

La defensa, encabezada por los abogados Samuel Donoso y Luis Masferrer, plantea que el análisis de la información debe circunscribirse a antecedentes vinculados con los hechos investigados, considerando fechas, materias y personas determinadas.

Uno de los puntos centrales del recurso apunta a una libreta que, según la defensa, pertenecería a la hija menor de edad de Flores.

Masferrer sostuvo que “la Fiscalía pretende acceder y revisar la totalidad de la información incautada, incluyendo una libreta personal perteneciente a una niña menor de edad que no tiene ninguna vinculación con los hechos investigados. Sería interesante conocer la opinión del Defensor de la Niñez en este sentido. Estoy convencido que estará de acuerdo conmigo que debe haber una especial preocupación en este punto”.

El abogado agregó que “la privacidad y los datos personales de niños, niñas y adolescentes tienen una protección reforzada, ya que no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales”.

En esa línea, el representante de la senadora afirmó que “una investigación penal no puede transformarse en una búsqueda general e ilimitada sobre la vida privada de una familia”.

El recurso también sostiene que las diligencias investigativas deben guardar relación con hechos concretos y que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con las autorizaciones correspondientes.