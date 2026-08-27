Violento asalto a Lamadrid: lo amenazaron con cuchillos y le robaron $10 millones

El periodista y su esposa fueron sorprendidos por delincuentes que ingresaron a su vivienda en Las Condes.

Un violento asalto sufrió el periodista, conductor y director de televisión Alfredo Lamadrid, de 83 años, mientras se encontraba en su domicilio de la comuna de Las Condes junto a su esposa, de 71.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas de miércoles, cuando un grupo de delincuentes ingresó al inmueble ubicado en calle Quinchamalí.

Según los primeros antecedentes, tres sujetos habrían entrado a la propiedad luego de forzar un candado y quebrar una ventana que daba hacia el living.

Una vez en el interior, los individuos separaron al matrimonio y los amenazaron con armas blancas y objetos contundentes para concretar la sustracción de distintas especies. El botín fue estimado preliminarmente en unos $10 millones.

Lamadrid relató posteriormente los momentos de tensión que vivió durante el atraco. “Nos intimidaron con un cuchillo para que le entregáramos las joyas, los relojes y a mí me sacaron mi argolla de matrimonio, también a ella, me dijeron que si no hacía nada no me iba a hacer nada y cuando me quiso sacar la argolla de matrimonio yo me quise rehusar un poco y me puso un cuchillo aquí en el cuello, entonces es difícil responder en esas circunstancias”.

La situación también provocó una fuerte reacción emocional en la esposa del comunicador. De acuerdo con los antecedentes conocidos, los propios asaltantes le habrían entregado un vaso de agua luego de que presentara complicaciones producto de la tensión.

En tanto, la llegada de un hijo de la pareja permitió alertar a Carabineros, mientras que la Brigada de Robos Oriente de la PDI quedó a cargo de las investigaciones. Los responsables escaparon posteriormente en un vehículo que los esperaba en las inmediaciones.

Pese al impacto de lo ocurrido, Lamadrid señaló que no sufrió lesiones físicas y cuestionó las condiciones de seguridad actuales.

Desde el municipio, la subdirectora de Seguridad de Las Condes, Olga González del Riego, indicó que se activó un operativo tras la alerta recibida al 1402 y que se entregó apoyo a la familia afectada, además de disponer vigilancia especial en el domicilio.