Marc Anthony, Carlos Vives y Juanes encabezan el Festival Bamba: así quedó el cartel por jornada

El Festival Bamba confirmó la distribución de su cartel para las dos jornadas de su primera edición, que se realizará el 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins.
El evento reunirá a grandes referentes de la música latinoamericana, con nombres como Marc Anthony, Juanes, Fito Páez, Carlos Vives, Jovanotti, Orishas, Bomba Estéreo, Los Pericos y Ráfaga.
La escena local destaca con Los Vásquez, dúo fundamental del cancionero popular chileno que posee una identidad sonora inconfundible, junto a Álvaro Henríquez & Pettinellis, baluartes del rock nacional.
Así quedó la programación por día en el Festival Bamba
Además de los conciertos, el festival contará con dos escenarios principales, áreas de descanso y una propuesta enfocada en la cultura latinoamericana. Entre sus espacios destacan el Mercado Mestizo, cocinerías con gastronomía de distintos países, El Comedor by Lipton Ice Tea, La Cantina y un sector Picnic, pensado para que el público pueda relajarse entre cada presentación.
Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.