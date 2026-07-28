Marc Anthony, Carlos Vives y Juanes encabezan el Festival Bamba: así quedó el cartel por jornada

Revisa la programación oficial de la primera edición del Festival Bamba, que reunirá a los mayores exponentes de la música latinoamericana en el Parque O’Higgins.

El Festival Bamba confirmó la distribución de su cartel para las dos jornadas de su primera edición, que se realizará el 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins.

El evento reunirá a grandes referentes de la música latinoamericana, con nombres como Marc Anthony, Juanes, Fito Páez, Carlos Vives, Jovanotti, Orishas, Bomba Estéreo, Los Pericos y Ráfaga.

La escena local destaca con Los Vásquez, dúo fundamental del cancionero popular chileno que posee una identidad sonora inconfundible, junto a Álvaro Henríquez & Pettinellis, baluartes del rock nacional.

Así quedó la programación por día en el Festival Bamba

Horarios del Festival Bamba.

Además de los conciertos, el festival contará con dos escenarios principales, áreas de descanso y una propuesta enfocada en la cultura latinoamericana. Entre sus espacios destacan el Mercado Mestizo, cocinerías con gastronomía de distintos países, El Comedor by Lipton Ice Tea, La Cantina y un sector Picnic, pensado para que el público pueda relajarse entre cada presentación.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.