Concha y Toro celebrará el vino chileno durante septiembre con nuevas experiencias en Pirque

Durante septiembre, el Centro del Vino Concha y Toro invita a chilenos y turistas a celebrar el vino chileno con degustaciones guiadas por sommeliers, brindis diarios, descuentos especiales, gastronomía, arte y una nueva experiencia para disfrutar los atardeceres del valle del Maipo.

Con la llegada del Mes de la Chilenidad, el Centro del Vino Concha y Toro se presenta como el lugar ideal para vivir y celebrar las tradiciones chilenas en torno al vino. Ubicado a solo 20 kilómetros de Santiago, este destino enoturístico de clase mundial ofrecerá durante todo septiembre actividades especialmente diseñadas para conectar a los visitantes con la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica del país.

Como parte de esta celebración, quienes recorran el Centro del Vino podrán disfrutar diariamente del tradicional Wine O’Clock, realizado a las 16:30 horas, instancia en la que se realiza un brindis junto a una copa de Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon Gold. Asimismo, la tienda del Centro del Vino contará con un 30% de descuento en todos los vinos Cabernet Sauvignon (excepto líneas ícono).

A estas iniciativas se suma la promoción vigente de un 20% de descuento en experiencias seleccionadas al pagar con tarjetas Visa, beneficio válido para un máximo de dos entradas por tarjeta.

En Bodega 1883, el restaurante del Centro del Vino, los visitantes podrán además disfrutar por copa de The Master, Cabernet Sauvignon ícono que representa la máxima expresión del valle del Maipo y que reúne en un fino ensamblaje las mejores características de los históricos viñedos El Mariscal y Pirque Viejo.

Celebrando al Cabernet Sauvignon y al Vino Chileno

Las actividades especiales comenzarán el jueves 3 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Cabernet Sauvignon, variedad que ha encontrado en Chile una de sus expresiones más destacadas a nivel mundial. En esta ocasión, la sommelier Jazmín Adriazola ofrecerá una degustación guiada de Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon Gold en la gran barra de vinos Concha y Toro, entre las 15:00 y 16:00 horas.

Al día siguiente, el viernes 4 de septiembre, el Centro del Vino celebrará el Día Nacional del Vino Chileno con una experiencia especialmente pensada para sus visitantes. Quienes reserven el recorrido Premium serán recibidos con una tradicional empanada chilena maridada con vinos de la casa. Además, entre las 15:00 y las 16:00 horas, Jazmín Adriazola encabezará una nueva degustación guiada en gran barra, esta vez dedicada a The Master, uno de los grandes exponentes del Cabernet Sauvignon del valle del Maipo.

Un nuevo panorama para las tardes de primavera

A partir de septiembre, todos los jueves, viernes y sábados, estará disponible la nueva experiencia Diablo Wine Sunset, una invitación a disfrutar los atardeceres de Pirque desde el Mirador Concha y Toro. La actividad contempla música en vivo a cargo de un DJ, una selección de vinos y una propuesta de maridaje con quesos, todo ello en un entorno privilegiado diseñado para contemplar el paisaje y la puesta de sol.

Arte, territorio y patrimonio

La programación de septiembre también invita a descubrir “Al río Maipo”, la nueva instalación artística del destacado artista chileno Clemente McKay, ubicada en la Plaza Concha y Toro. La obra propone una experiencia participativa que conecta a los visitantes con la memoria, el patrimonio y la importancia cultural y natural del río Maipo, elemento fundamental en la historia de la viticultura del valle.

Sobre el Centro del Vino Concha y Toro

Ubicado en Pirque, a las afueras de Santiago, el Centro del Vino Concha y Toro es un destino enoturístico de clase mundial que sitúa a Chile a la vanguardia del turismo del vino. Desarrollado en el marco de los 140 años de Viña Concha y Toro, este proyecto busca poner en valor el patrimonio vitivinícola del país mediante una propuesta inmersiva que combina historia, innovación, cultura y emoción.

Con más de 12.000 m², el recorrido contempla seis zonas temáticas que integran degustaciones, experiencias sensoriales y museográficas, arte chileno, gastronomía y espacios patrimoniales únicos, incluyendo bodegas históricas y la emblemática experiencia Casillero del Diablo. Los visitantes también pueden conocer la diversidad de los valles vitivinícolas de Chile, profundizar en el proceso de elaboración del vino, descubrir los aromas característicos de distintas variedades y disfrutar de una propuesta gastronómica inspirada en los sabores del país.

Este septiembre, el Centro del Vino Concha y Toro invita a chilenos y turistas a celebrar nuestras tradiciones de una manera única: descubriendo la historia, la cultura y el patrimonio de Chile a través de sus vinos más emblemáticos, en un entorno donde cada experiencia expresa el alma del valle del Maipo y la esencia de nuestro país.