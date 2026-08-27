Tomás Barrios logra algo inédito en su carrera y asegura un ascenso en el ranking tras triunfazo en US Open

Tomás Barrios se impuso con solidez en la última ronda de la qualy y se metió en el cuadro principal del US Open 2026.

Tomás Barrios (144°) dio una muestra más de solidez en la ronda final de la qualy del US Open 2026 y escribió su nombre en el cuadro principal del certamen.

El chillanejo no tuvo problemas para derrotar al español Daniel Rincón (208°) por 6-4 y 6-3, en un duelo que tuvo que ser interrumpido por la lluvia.

Con ello, Tomi logró por primera vez en su carrera meterse al main draw del último Grand Slam del año. Además, completó con éxito su cuarta qualy en un torneo de este tipo, en una campaña donde también eliminó al boliviano Juan Carlos Prado y al argentino Genaro Olivieri.

De esta forma, el nacional suma 40 puntos ATP, lo que le permitirá escalar al puesto 136° del ranking mundial.

Ahora, Tomás Barrios buscará aprovechar su oportunidad en el US Open 2026, donde debe esperar para conocer a su rival de primera ronda, instancia que comienza este domingo 30 de agosto.

En el cuadro principal también se encuentra Alejandro Tabilo, quien enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (54°) en la primera fase. Alexander Zverev (2°) asoma como posible rival en caso de que alcance la tercera ronda.

Por su parte, Cristian Garin (135°) vio interrumpido su partido ante el inglés Toby Samuel (110°), cuando caía por 6-4, 4-6 y 0-5. Cuando se reanude el compromiso, el europeo sacará para llevarse la victoria.