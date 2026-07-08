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Mundial 2026 por TV abierta: estos son los partidos de cuartos de final que irán por Chilevisión

Solo dos de los cuatro partidos se transmitirán por TV abierta. Revisa cuáles son y su respectiva programación.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Hasta la fecha, se han jugado 96 de los 104 partidos del Mundial 2026, el cual se encuentra en su etapa decisiva, cuyos cuartos de final comienzan a disputarse a partir de este jueves 9 de julio.

Esta fase, que se extenderá hasta el sábado 11 de julio, tendrá lugar en cuatro sedes: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 que se transmitirán por TV abierta

De las cuatro llaves, solamente dos se transmitirán por TV abierta a través de Chilevisión. Estos son los duelos:

Viernes 10 de julio

  • España vs. Bélgica. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Ángeles.

Sábado 11 de julio

  • Argentina vs. Suiza. 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City.

Respecto a los duelos de Francia vs Marruecos (jueves 16:00 horas) y Noruega vs Inglaterra (sábado 17:00), estos se podrán seguir en vivo por medio de DSports y Paramount+.

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