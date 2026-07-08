Mundial 2026 por TV abierta: estos son los partidos de cuartos de final que irán por Chilevisión

Solo dos de los cuatro partidos se transmitirán por TV abierta. Revisa cuáles son y su respectiva programación.

Hasta la fecha, se han jugado 96 de los 104 partidos del Mundial 2026, el cual se encuentra en su etapa decisiva, cuyos cuartos de final comienzan a disputarse a partir de este jueves 9 de julio.

Esta fase, que se extenderá hasta el sábado 11 de julio, tendrá lugar en cuatro sedes: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 que se transmitirán por TV abierta

De las cuatro llaves, solamente dos se transmitirán por TV abierta a través de Chilevisión. Estos son los duelos:

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Ángeles.

Sábado 11 de julio

Argentina vs. Suiza. 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City.

Respecto a los duelos de Francia vs Marruecos (jueves 16:00 horas) y Noruega vs Inglaterra (sábado 17:00), estos se podrán seguir en vivo por medio de DSports y Paramount+.