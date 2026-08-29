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Exalcalde Aguilera inicia cumplimiento de pena en CDP Santiago Sur

El exjefe comunal de San Ramón fue condenado por incremento patrimonial injustificado y lavado de activos.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera Sanhueza ingresó al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur para cumplir un saldo de 24 días de una pena privativa de libertad, luego de una orden emitida por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según confirmó Gendarmería a La Tercera, Aguilera ingresó al recinto penitenciario el pasado jueves en calidad de rematado.

La medida fue adoptada tras una resolución del tribunal fechada el 25 de agosto, luego de que se acogiera un recurso de reposición presentado por su defensa.

Exalcalde Aguilera inicia cumplimiento de pena en CDP Santiago Sur

El ingreso se produce mientras continúa la tramitación de un recurso de apelación presentado por la defensa. Este fue concedido con efecto devolutivo, por lo que la impugnación sigue su curso ante el tribunal superior, pero no suspende el cumplimiento de la resolución recurrida.

A comienzos de agosto, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exjefe comunal por los delitos de incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos.

La sentencia contempla cuatro años de reclusión bajo libertad vigilada, además de una multa de $246.918.500, equivalente al patrimonio cuyo origen no pudo justificar, y otra sanción de 200 UTM por lavado de activos.

De acuerdo con el fallo, entre 2013 y 2017 Aguilera aumentó su patrimonio mediante ingresos injustificados por cerca de $247 millones. En la sentencia, el tribunal sostuvo que “los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos no se presentan como conductas aisladas, sino como partes de un mismo entramado delictivo”.

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