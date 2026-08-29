Argentina confirma viaje de Milei a Chile para participar en Foro Madrid y reunirse con Kast

El mandatario estará en Santiago durante el encuentro, programado para el 3 y 4 de septiembre en San Carlos de Apoquindo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Chile para participar en el V Encuentro Regional de Foro Madrid, según confirmaron desde el gobierno trasandino.

El mandatario estará en Santiago durante el encuentro, programado para el 3 y 4 de septiembre en San Carlos de Apoquindo.

Durante su estadía, Milei también sostendrá una reunión bilateral con José Antonio Kast, instancia que estará marcada por la reciente controversia entre Chile y Argentina a raíz de declaraciones sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Argentina confirma viaje de Milei para participar en Foro Madrid y reunirse con Kast

El viaje de Milei contempla además otras actividades en Santiago. De acuerdo con información publicada por Clarín, el presidente argentino se reunirá con Sarah Brooke, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para diplomacia pública, durante su permanencia en el país.

El Foro Madrid es un encuentro que reúne a representantes y movimientos vinculados a las derechas conservadoras de Europa y América Latina.

La reunión entre ambos mandatarios se dará en un escenario marcado por las recientes diferencias entre Chile y Argentina a raíz de declaraciones de un alto mando militar trasandino sobre el territorio austral.

La situación se originó luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Valverde, abordara la relevancia estratégica de la zona. “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”, señaló en una entrevista.

Sus dichos provocaron una respuesta de La Moneda, que presentó una nota de protesta ante Argentina y solicitó que las autoridades trasandinas ratificaran el reconocimiento de la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.