El diplomático generó críticas tras cuestionar las cifras de la comunidad palestina en Chile durante una entrevista.

El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, se refirió este sábado a la polémica generada por sus declaraciones sobre la comunidad palestina en Chile, emitidas durante una entrevista con David Harris, exdirector ejecutivo del Comité Judío Americano.

El diplomático afirmó que sus dichos no tuvieron como objetivo ofender a integrantes de dicha comunidad.

“Lamento haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la Comunidad Palestina. Nunca fue mi ánimo, ni se puede desprender de mis palabras, ofender o afectar a connacionales, en este caso a la Comunidad Palestina”, señaló Zaliasnik mediante una declaración difundida por la embajada.

Embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, lamenta dichos sobre comunidad palestina

La controversia se originó en el programa “Defending Israel”, del canal JBS, donde el embajador cuestionó las cifras atribuidas a la comunidad palestina en Chile.

En la conversación sostuvo que esta “juega con los números” y puso en duda estimaciones que sitúan su cantidad en cientos de miles de personas, argumentando que en Chile no existe un censo que permita determinar el origen étnico de la población.

Tras la repercusión de sus declaraciones, Zaliasnik aseguró que sus palabras fueron interpretadas fuera de contexto y destacó el vínculo histórico de ambas comunidades en el país. “Reafirmo su significancia para el país y niego cualquier intento por generalizar críticas a ella”, sostuvo.

El diplomático explicó que la entrevista estaba dirigida principalmente a una audiencia estadounidense y que su intención era “desmitificar cualquier duda que pudiera existir respecto de la referida comunidad en Chile”.

Asimismo, aseguró que durante la conversación mantuvo la postura oficial de Chile respecto del conflicto en Medio Oriente, pese a los cuestionamientos planteados por el entrevistador.

Finalmente, Zaliasnik pidió considerar la entrevista completa para evaluar sus declaraciones. “Invito a ver la conversación completa y no pasajes selectivos de ella, para poder dimensionar con la debida prudencia mi desempeño en ella”, cerró.