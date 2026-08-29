Equipos de emergencia acudieron al lugar y cinco personas fueron trasladadas a un centro asistencial.

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Al menos 14 personas resultaron lesionadas durante la tarde de este sábado tras un accidente que involucró a dos buses interurbanos en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. El hecho se registró en el sector de Camino a Melipilla con Avenida El Milagro.

Según antecedentes preliminares, el accidente correspondería a una colisión por alcance. Por motivos que deberán ser establecidos, uno de los buses habría impactado por la parte posterior al otro, provocando que varios pasajeros resultaran afectados.

Todo lo que se sabe del accidente entre dos buses en Maipú que dejó 14 lesionados

Tras el siniestro, se desplegaron diversos equipos de emergencia para atender a las personas lesionadas y evaluar la situación en el lugar.

Hasta el punto acudieron funcionarios de Carabineros, Bomberos y personal del SAMU Metropolitano.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, cinco de los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital El Carmen, donde recibirían atención médica.

En tanto, personal de emergencia y policial continúa trabajando en el sitio del accidente, mientras las circunstancias en que ocurrió la colisión son materia de investigación.

Producto del procedimiento, se mantiene una restricción de tránsito en el sector, por lo que se recomienda a los conductores considerar vías alternativas mientras se desarrollan las labores de emergencia.