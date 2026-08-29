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Economía

“Estamos en una emergencia”: Exministro Briones pide acciones urgentes ante alza del desempleo

El economista reaccionó a la tasa de desocupación de 9,5% registrada entre mayo y julio, su mayor nivel en cinco años.

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Gabriela Romo

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó su preocupación por el escenario laboral del país, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara una tasa de desempleo de 9,5% durante el trimestre mayo-julio.

El indicador aumentó 0,8 puntos porcentuales en 12 meses y alcanzó su nivel más alto en cinco años.

En conversación con Radio 13C, el economista y presidente de Horizontal sostuvo que “no cabe duda de que estamos en una emergencia”.

En ese sentido, planteó que enfrentar la desocupación debería transformarse en una de las principales prioridades de la política económica debido al carácter estructural del problema.

Exministro Briones pide acciones urgentes ante alza del desempleo

Briones también abordó el impacto que podría tener la denominada megarreforma sobre la actividad económica. Si bien destacó que esta permitiría elevar el crecimiento tendencial, advirtió que sus efectos sobre el mercado laboral no serán inmediatos.

“La megarreforma hace algo muy importante, que es aumentar la velocidad de crecimiento tendencial de Chile, pero eso no es un botón que uno apriete y que automáticamente active el empleo. De hecho, estas cosas toman tiempo y nadie podría juzgar al gobierno por en seis meses que la economía haya despegado”, afirmó.

El exsecretario de Estado agregó que un escenario de mayor crecimiento sin una recuperación del empleo podría generar frustración entre las personas. “Entonces empezamos a perder tracción respecto al momentum de reformas procrecimiento”, señaló, apuntando a la necesidad de que la recuperación económica también tenga efectos concretos sobre el mercado laboral.

Ante este escenario, Briones llamó a impulsar iniciativas capaces de generar puestos de trabajo en el corto plazo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. “Todo lo que sea intensivo en mano de obra, que es inversión pública y privada, vivienda, infraestructura que está lista para activarse, hay que tener sus permisos hechos, concesiones que están en el tubo; todo eso hay que acelerarlo al máximo”, planteó.

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