Los Huasos de Algarrobal celebran 60 años de Canto en el Teatro Oriente

El conjunto presenta este jueves un concierto-relato que repasa seis décadas de trayectoria, con diferentes generaciones de integrantes e invitados sobre el escenario.

Como cierre de su año de aniversario, el conjunto Los Huasos de Algarrobal subirá al escenario del Teatro Oriente de Providencia este jueves 10 de septiembre, a las 19:30 horas, para presentar 60 años de Canto, un concierto-relato que repasa seis décadas de trayectoria artística.

Lejos de una retrospectiva cronológica, el montaje propone un recorrido emocional que busca poner en evidencia el sello que ha distinguido al conjunto desde sus orígenes: una manera de cantar la música chilena marcada por el empaste vocal, la sobriedad expresiva, la espiritualidad y un profundo vínculo con la tierra y su gente. La puesta en escena entrelaza tres dimensiones: la Savia Nueva, que representa el presente y la proyección del conjunto; los Huasos Históricos, como memoria cantada y raíz; y la comunidad artística, presente a través de músicos invitados y del propio público. El hilo conductor de la noche es la idea de continuidad: un canto que nació hace 60 años y que sigue, hoy, caminando.

Entre los integrantes y exmiembros de Los Huasos de Algarrobal que estarán sobre el escenario se encuentran Cristián Donoso, Eugenio Rengifo, Rafael Rodríguez, Cristian O’Ryan, Cristóbal Walker, Enrique Rodríguez y Raimundo Rodríguez.

El programa se organiza en cinco actos. Parte con el hito fundacional de El Peregrino de Emaús y avanza hacia un bloque de memoria cantada a cargo de los Huasos Históricos, con clásicos como De Cuerpo Entero, María Camina y Mi Caballo Blanco. Luego llega un tramo más íntimo, de boleros —La Hiedra, El Reloj y Perfidia—, acompañado de piano, contrabajo y percusión. El cierre reúne canción chilena y cuecas, entre ellas Gracias a la Vida, Alfonsina y el Mar y Todo Cambia, con Savia Nueva, Huasos Históricos e invitados compartiendo el escenario en un clima celebratorio y emotivo. Con una duración estimada de entre 90 y 100 minutos, 60 años de Canto confirma a Los Huasos de Algarrobal como una de las agrupaciones más consistentes del cancionero popular chileno

De acuerdo a Cristóbal O’Ryan, “Los Huasos de Algarrobal nacimos en 1966 en la localidad de Cartagena cantando en un festival de playas que ganó la agrupación. Hoy somos la tercera generación de músicos y estamos muy contentos de poder celebrar estos 60 años y ojalá proyectarlos por 60 más. En nuestro concierto en el Teatro Oriente estaremos cantando junto a los Huasos Históricos, siendo una oportunidad para poder homenajearlos”.

Información:

Qué: “60 años de canto”, concierto-relato de Los Huasos de Algarrobal.

Cuándo: jueves 10 de septiembre, 19:30 horas.

Dónde: Teatro Oriente, Providencia.

Duración: 90 a 100 minutos aproximadamente.

Entradas: Ticketmaster.cl — $18.000 platea baja / $15.000 platea alta.