El acuerdo busca facilitar la persecución de delitos flagrantes cuando los procedimientos se extiendan hacia comunas vecinas.

Seis municipios de la Región Metropolitana (RM) suscribieron este jueves un convenio de colaboración para enfrentar delitos flagrantes, que permitirá a sus inspectores de seguridad continuar una persecución más allá de los límites comunales para concretar una detención.

El acuerdo involucra a San Miguel, Santiago, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central y Cerrillos, y contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Los seis municipios que podrán perseguir delitos fuera de sus comunas

La medida se sustenta en las nuevas atribuciones contempladas en la Ley de Seguridad Municipal y busca facilitar la actuación en zonas que forman un mismo continuo urbano y comparten importantes vías.

Según indicó el ministro, el convenio establece que los inspectores podrán ingresar a otra comuna cuando persigan a una persona por un delito flagrante, sin necesidad de solicitar una autorización previa para cada procedimiento.

Entre las disposiciones también se contempla mantener comunicación permanente entre los municipios, conectar sus sistemas de cámaras y elaborar un protocolo operativo dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo.

Asimismo, los procedimientos deberán quedar registrados y los funcionarios tendrán que informar a las policías lo antes posible, además de utilizar cámaras corporales durante las actuaciones. La facultad se limita a concretar la detención y no permite que los equipos municipales desarrollen labores habituales fuera de su comuna.

El ministro Martín Arrau valoró que las comunas hayan utilizado las nuevas herramientas legales y recalcó que esta labor no sustituye las funciones de Carabineros ni de la PDI.