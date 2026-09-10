Vidal arremete contra Brandon Judd: “No había visto nunca que un embajador rete públicamente a dos ministros”

El otrora vocero precisó que Chile debe mantener buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero esto no debe significar subordinación o aceptar intervenciones en política interna.

Francisco Vidal, ex vocero de Gobierno y ex ministro de Defensa, lanzó duros dardos al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, cuestionando sus constantes intervenciones en la política interna del país.

En entrevista con CNN Chile, el otrora secretario de Estado recordó las críticas que lanzó Brandon Judd en contra de los ministros Jaime Campos y Fernando Barros, quienes cuestionaron los aranceles puestos por Washington a productos chilenos, violando el TLC entre ambos países.

“Hace tres semanas retó públicamente a dos ministros. No había visto nunca que un embajador rete públicamente a dos ministros”, acusó Vidal.

El otrora vocero precisó que Chile debe mantener buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero esto no debe significar subordinación o aceptar intervenciones en política interna.

“Hay que decir al embajador que él es embajador ante un país soberano, libre, autónomo, que quiere tener las mejores relaciones con Estados Unidos. Pero esas mejores relaciones no significan arrodillarse, no significan escuchar al embajador como si fuera el virrey”, argumentó Francisco Vidal.

En esta línea, Vidal aseveró que la postura expresada por el embajador Judd es coherente con la postura de Donald Trump en materia internacional, por lo que instó a La Moneda a mantener una posición equilibrada para no descuidar las relaciones con Estados Unidos y China.

“Lo que corresponde, y yo confío que el presidente así lo piensa, es el equilibrio”, agregando que el Estado debe “mantener la sobriedad”.