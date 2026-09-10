Luis Eduardo Escobar y manejo económico del Gobierno: “Han metido las patas de manera sistemática”

“Estos señores están haciendo una política económica que es exactamente lo que no recomiendan los textos más fundamentales de la economía moderna”, acusó el economista.

Luis Eduardo Escobar, ex jefe económico de Jeannette Jara, cuestionó el manejo económico del Gobierno de José Antonio Kast, poniendo especial énfasis en la labor del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En entrevista con radio Cooperativa, Escobar se refirió a los malos resultados obtenidos en las últimas semanas, donde se registró un alza de la cesantía e inflación, mientras el Banco Central rebajó la proyección de crecimiento, apuntando que “si uno mira atrás y ve, digamos, a fines del año pasado, nadie esperaba lo que estamos viendo”.

El economista plantó que en 2025 “se veía venir era una mejora importante en el precio del cobre; que cualquiera que hubiera sido el Gobierno electo iba a destrabar los procesos de aprobaciones, de permisos; entonces (lo que está pasando) es una sorpresa desagradable y muy preocupante, pero que tiene explicaciones”.

Sobre el responsable de esta situación, Luis Eduardo Escobar fue claro en centrar sus dardos en el ministro Jorge Quiroz.

“Partió con declaraciones del propio ministro Quiroz de que la economía estaba hecha pedazos, que se tenían que hacer cargo de una crisis; después con Medio Oriente: la guerra que crearon Israel y Estados Unidos disparó el precio del petróleo, y todo eso generó un ambiente de expectativas, tanto de empresas como de personas, bastante negativo, que lo han reflejado ampliamente en las encuestas de los últimos meses”, argumentó.

Luis Eduardo Escobar indicó que “los golpes a la economía han sido externos, pero otra cosa es la reacción que ha tenido el Gobierno frente a ellos”, ya que “otro Gobierno no habría simplemente traspasado a rajatabla el alza de los combustibles”, lo que afectó muy negativamente las expectativas privadas”.

“Cuando eso (el bencinazo) ocurre, la gente es objetivamente más pobre, porque tiene seguir comprando la misma cantidad de bencina, pero está pagando más de lo que pagaba a principios de año; entonces, tiene que reducir el gasto en otras cosas. Por eso se inventó el Mepco”, sostuvo el investigador de la Fundación Chile 21.

Escobar también hizo mención a la megarreforma: “Desde el punto de vista empresarial, que está bien poco claro si este Gobierno va a seguir tratando de pasar leyes con un par de votos o con un voto, como fue el caso de la llamada Ley de Reconstrucción, porque eso genera incertidumbre respecto a la estabilidad y sostenibilidad de sus propuestas en el tiempo”.

Para el ex jefe económico de Jeannette Jara, desde La Moneda “tomaron las medidas equivocadas y eso los tiene en este enredo ¿Qué dicen los textos de economía frente a una situación de estancamiento o de contracción económica como la que tenemos ahora? Que el sector público tiene que actuar rápidamente para aumentar el gasto, con un énfasis en la inversión. ¿Y qué ha hecho este Gobierno? Ha reducido la inversión pública respecto del año 2025 en 14 por ciento”.

“Estos señores están haciendo una política económica que es exactamente lo que no recomiendan los textos más fundamentales de la economía moderna. Entonces, (para hallar la solución) tendría que cambiar todo el discurso y todo el raciocinio de este Gobierno”, aseguró Escobar.

A esta altura del año, Luis Eduardo Escobar declaró que “ya han metido las patas de una manera demasiado seria y sistemática; ahora hay que corregir, y (sin embargo) no sé si acaso el señor Quiroz está disponible para corregir sus políticas, porque lo que nos está diciendo es: Nos vamos a recuperar, pero que nos vamos a demorar un rato, y bueno… ahí están las consecuencias”.