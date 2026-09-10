Adiós al horario punta: Gobierno elimina recargo de luz para empresas y MiPymes

La medida ya entró en vigencia y suspende durante este mes el recargo aplicado al consumo eléctrico entre las 18:00 y las 22:00 horas.

El Gobierno puso en marcha la eliminación del horario punta de electricidad durante septiembre, medida que busca disminuir los gastos energéticos de empresas y MiPymes en uno de los períodos de mayor actividad productiva del año. La disposición comenzó a regir tras su publicación en el Diario Oficial.

La modificación deja sin efecto durante este mes el cobro asociado al período de mayor demanda, que habitualmente considera el consumo registrado entre las 18:00 y las 22:00 horas entre abril y septiembre.

Gobierno elimina recargo de luz para empresas y MiPymes

De esta manera, la energía utilizada por las empresas en ese horario no será contabilizada para el cálculo del período de control de punta correspondiente a 2026.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que el sistema puede elevar de manera importante los costos para actividades productivas que funcionan durante la tarde.

“La hora punta lo que hace es subir el costo de la energía entre las 18:00 y 22:00, lo que impacta en el sector productivo”, señaló, ejemplificando con negocios como panaderías que deben decidir entre reducir su producción, utilizar generadores o asumir el mayor valor.

Con la suspensión del recargo, el Ejecutivo espera entregar un alivio temporal a los gastos operacionales de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores con alto consumo eléctrico. “Con la eliminación de este cobro alivianamos los costos en un mes de gran productividad para las empresas y MiPymes durante septiembre”, sostuvo Rincón.

En tanto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, indicó que la medida responde a una solicitud planteada por emprendedores durante los recorridos realizados por el país. “Sin duda que se trata de una señal que busca contribuir a la reactivación de este sector”, afirmó.