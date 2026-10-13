Revelan cómo murió el actor que interpretó al hijo de Walter White en la serie Breaking Bad

“RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido. Lo conocí cuando solo tenía 14 años”, escribió Bryan Cranston en su cuenta de Instagram.

INSTAGRAM.

El actor Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White en Breaking Bad, manifestó su profundo dolor tras confirmarse la muerte de RJ Mitte, quien encarnó a su hijo en la recordada serie televisiva.

“Escribo esto esta noche sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido. Lo conocí cuando solo tenía 14 años, al ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con gran alegría y entusiasmo”, posteó el artista en su cuenta de Instagram.

“Nació con parálisis cerebral, pero nunca (jamás) permitió que ese reto fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación. Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres de la serie (Anna Gunn y yo), aunque, como buen adolescente, a veces los ignoraba con picardía para aprender por las malas… Era una de las estrellas de una serie de gran éxito, pero seguía siendo un niño“, añadió Cranston.

Otro de los protagonistas de Breaking Bad que se refirió a la muerte de RJ Mitte fue Aaron Paul, que protagonizó a Jesse Pinkman. “No sé qué decir. Esta noticia me ha dejado desconsolado. RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos. Y a quienquiera que esté leyendo esto, por favor, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdalo siempre”, escribió.

Como murió el actor de Breaking Bad

De acuerdo con lo informado por el representante de RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en la serie Breaking Bad murió este lunes 12 de octubre, a los 34 años de edad.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte“, señaló en un comunicado.

Según reportó la Policía de Texas, Mitte fue encontrado muerto en su domicilio de Brownsville después de que se recibió un aviso alrededor de las 12:50 horas.

El medio especializado Variety precisó que el representante del actor comunicó que la causa de muerte del intérprete correspondió a un suicidio.