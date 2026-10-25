Festival Bamba, día uno: fiesta, comida y shows memorables

EL DÍNAMO estuvo presente en la primera edición del festival latino, donde cantantes como Juanes, Marc Anthony y el grupo chileno Los Vásquez hicieron vibrar a los asistentes en el Parque O’Higgins.

Festival Bamba debutó en Santiago con una fiesta latina marcada por Juanes, Los Vásquez y Marc Anthony. El evento vivió su primera jornada en el Parque O’Higgins con una amplia cartelera musical, gastronomía latinoamericana y una masiva asistencia.

Juanes, Jovanotti, Los Vásquez y Marc Anthony destacaron en una noche que combinó clásicos, nuevos sonidos y algunos desafíos en la experiencia del público.

La primera jornada reunió a artistas de distintas generaciones y estilos, en una cartelera que combinó pop, rock, reggae y salsa, que también contó con lo mejor de la gastronomía del continente.

Desde el mediodía, el público comenzó a llegar al recinto para disfrutar de una programación que tuvo entre sus primeros números a Seamoon y Catalina y las Bordonas de Oro. Esta última agrupación destacó con una presentación que recorrió el bolero y otros ritmos tropicales, mientras que durante la tarde nombres como Coti, Los Pericos y Conociendo Rusia ampliaron el abanico musical.

Uno de los momentos destacados llegó con el italiano Jovanotti, quien incorporó sonidos latinos a su repertorio y sorprendió al público con una referencia a “El pueblo unido jamás será vencido”, clásico asociado a la música chilena. Su presentación aportó uno de los cruces culturales más llamativos de la jornada.

La noche tuvo como protagonista a Juanes, impulsor del proyecto junto a la productora Lotus. El colombiano repasó éxitos como “Me Enamora”, “La Paga” y “Volverte a Ver”, además de compartir escenario con Gale y Conociendo Rusia. El cantante también recordó el origen de la iniciativa y expresó su emoción por concretar el festival en Santiago.

Más tarde, Los Vásquez desataron el canto colectivo con canciones como “Miénteme una vez” y “Juana María”, confirmando la conexión de su pop cebolla con el público chileno.

El cierre quedó en manos de Marc Anthony, quien convirtió el escenario en una pista de baile con clásicos como “Vivir Mi Vida”, “Hubo Alguien” y “Valió la Pena”.

Más allá de los conciertos, Bamba incorporó una oferta gastronómica con preparaciones de distintos países latinoamericanos, barras y espacios de descanso.

Ahora, resta esperar el desarrollo de la segunda jornada, donde destacan artistas como Fito Paéz, Orishas y Carlos Vives.