Jovanotti: “Mi show es una fiesta de amigos”

A doce años de su paso por Lollapalooza y a tres décadas de su debut en el Festival de Viña, el cantante italiano vuelve a Chile para la primera edición del Festival Bamba. Recién cumplidos los 60, Lorenzo Cherubini habla del público intergeneracional que lo sigue, de su miedo a aburrirse, del documental que repasa su vida y de su deuda afectiva con Inti-Illimani.

Para toda una generación de chilenos, Jovanotti es parte trascendental de su juventud. En 1995 subió al escenario del Festival de Viña del Mar con Serenata rap y Penso Positivo, cuando el país buscaba abrirse al mundo. Casi 20 años después, en 2014, sorprendió en Lollapalooza Chile con un show que muchos todavía recuerdan y que transformó al Parque O’Higgins en una fiesta.

A doce años de su última visita, el nacido en Roma regresa como parte del cartel de Bamba, el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus —la productora detrás de Lollapalooza Chile— y por Juanes, quien lo invitó personalmente. El encuentro debuta el 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins, con una mezcla que cruza rock, pop, sonidos alternativos y ritmos bailables, y que reúne en dos escenarios a nombres como Marc Anthony, Fito Páez, Carlos Vives, Bomba Estéreo y Los Pericos. Jovanotti se presentará el sábado 24.

Junto a Eros Ramazzotti y Laura Pausini, es probablemente el artista italiano más querido por el público local, algo que no desconoce. Según cuenta, “Chile fue el primer país fuera de Italia donde tuve un éxito verdadero en los noventa. Fue una gran sorpresa, con dos discos de platino. Soy un amante de la literatura de Chile, de su historia, de su música y de su cultura. Chile y Argentina son dos países que me gustan mucho, y por eso siempre ha sido una gran felicidad saber que aquí tengo un público”.

Aunque en Chile es más recordado por sus éxitos en los 90, la carrera de Lorenzo Cherubini (su nombre real) siguió con gran éxito en Europa, y en especial Italia, donde se presenta en grandes estadios como el San Siro de Milán. “En los últimos meses he hecho conciertos enormes, reuniendo a un total de un millón de personas. Y ahora me gusta la idea de volver a Chile a tocar en Bamba. Me invitó Juanes, que es un amigo y un artista que amo, que quiero mucho como músico y también por lo que representa para su gente. Por eso estoy feliz. Cuando miré el line-up del Festival, es soñado: toda gente que me gusta muchísimo. Fito Páez es uno de los artistas que más me gustan en el mundo, y los otros también: Marc Anthony, increíble. Por eso estoy muy curioso y tengo muchas ganas de tocar allá”.

—Quienes te conocieron con 15 o 20 años van a llevar a sus hijos a Bamba. ¿Cómo se siente que tu show sea algo intergeneracional, justo cuando acabas de cumplir 60 años?

“Mi show también es intergeneracional en Italia. Es un público muy raro si lo comparas con el de otros colegas, que tienen más o menos un público de su edad. El mío es impresionante: hay gente de 50 o 60, de 30, de 20, de 10. Es increíble, es único. Creo que mi show en vivo tiene mucha experiencia. Son muchos años tocando y mi banda es formidable, fantástica. Por eso creo que, aunque no conozcas ninguna de mis canciones, puedes conectarte igual con mi energía, con mi música. Me gusta mucho tocar en lugares donde no todos me conocen, porque es un estímulo para un músico: conquistar al público, conectarse con la gente. Yo nací como DJ en los clubes cuando era joven, y esa actitud nunca cambió. Salgo al escenario y creo algo único para esa noche. No tengo un setlist definitivo, siempre lo cambio, improvisamos. Tengo músicos muy buenos, así que vamos a improvisar, a hacer muchas cosas rítmicas, románticas… no lo sé. Es una sorpresa”.

—¿Qué puede esperar el público chileno que se va a reencontrar contigo en unos días?

“Creo que puede esperar una fiesta. Una fiesta de música. No sé, tengo mucha curiosidad por ver quién va a estar frente a mí, pero va a ser una fiesta de amigos, con mucha música, mucha calidad musical, un sonido poderoso, ritmo y fiesta. Y me gustaría hacer algo chileno también. En Italia tenemos un gran amor por Inti-Illimani. Durante el periodo de Pinochet fueron acogidos en Italia y vivieron allí muchos años. Eran muy famosos, siempre estaban en la televisión, y yo era un niño, y esa gente con ponchos me emocionaba: eran misteriosos, con esos instrumentos… ‘Alturas’ es uno de mis temas favoritos de toda la vida. Me gustaría hacer algo con ese lenguaje musical. Y como es un festival, si me encuentro con algún colega con quien se pueda improvisar una colaboración en el escenario, me gustaría hacerla”.

“Un ragazzo afortunado”

Jovanotti no esconde su felicidad por volver a Chile. No sólo por su conexión con el público local, sino también porque ha recorrido la Patagonia y el desierto de Atacama en bicicleta. “He hecho viajes increíbles en bicicleta por toda la Carretera Austral, hace muchos años, y recientemente fui dos veces al norte, a Atacama, La Serena, Antofagasta, toda esa costa. Chile es un país increíble. Tiene algo italiano, algo que reconozco como familiar, totalmente familiar: esa costa tan larga como la de Italia”.

—En Chile se te reconoce sobre todo por tus éxitos en clave rap y hip hop, pero en estos últimos años has profundizado en dos vetas, una más electrónica, más prendida, y otra más romántica y relajada. ¿Cómo haces para no cansarte de ningún estilo y seguir esos caminos que han hecho tan interesante tu carrera?

“Creo que es una actitud personal, una curiosidad, un amor por la música. Y también el hecho de que mi música no nace de un talento natural para el canto, como puede ser el caso de Ramazzotti. Si tienes una voz cariñosa, una voz suave, no te hace falta nada más. Yo soy más bien el director artístico de mi proyecto: voy buscando, antes que nada, una atmósfera musical y una historia para cada canción. Debe ser porque me aburro fácilmente. Tengo una canción de los noventa que se llama Non m’annoio —No me aburro—, pero la canto justamente porque me aburro muy fácilmente. Siempre voy buscando algo nuevo: si hago una balada, al día siguiente tengo ganas de hacer un tema rítmico. Lo hago también como oyente. Si miras mi Spotify Wrapped de fin de año, es el más loco del universo: tengo música africana, latinoamericana, india, turca, italiana, francesa, electrónica, jazz, acústica. Creo que Spotify puede volverse loco con un usuario como yo”.

Para el italiano, la música es un permanente cambio. “Es como si fuera un director de cine: una vez hago una película de acción, después una romántica, después una donde mezclo las dos cosas. Esa es mi actitud, no podría pensarme de otra manera”, dice, agregando que esta decisión tiene su desventaja, ya que “también me creó dificultades en el mercado internacional. En Italia, donde mi carrera es grande, creo que la conexión más fuerte con mi música pasa por las palabras, por la lírica, por la poética. Cuando eso no está, con un público fuera de Italia que no entiende las letras, es más difícil. Por eso siempre tuve dificultades en Norteamérica. Los periodistas me preguntan ‘¿qué tipo de música haces?’, y yo no puedo responder. Los estadounidenses necesitan poner la música en un casillero”.

“Yo quería ser una cebra en la sabana”

—Lorenzo, se viene un documental sobre tu carrera. ¿Cómo ha sido reflexionar sobre cuarenta años en la música?

“Ha sido muy emocionante, pero a los directores les pedí no saber nada. Lo que les dije fue: ‘Quiero ser una cebra en la sabana’. Ellos eran como exploradores, pero la cebra no sabe que están haciendo un documental. Eso era importante, porque no quería tener el control de un documental sobre mi carrera. Desde mi punto de vista es imposible contarla, porque son muchos años: son 60 años de vida, de fiesta, de dolor, de tragedias, de accidentes, y después de felicidad, de amor. Demasiadas cosas. Por eso necesitaba un director con una idea, que me siguiera. Y me siguieron por siete u ocho años. El documental es muy emocionante. Creo que puede ser interesante incluso para alguien que no me conoce, porque es la historia de un niño con una pasión feroz, con un fuego interior muy fuerte, que luchó siempre por mantener viva su mirada de niño, la maravilla, la pasión. Eso es lo que cuenta al final. Y me emocionó mucho. Encontramos una caja con muchas películas en Super 8 de mi padre que yo creía perdidas: muchas horas de película, sin sonido, con mi familia, conmigo muy niño. Fue muy, muy emocionante”.