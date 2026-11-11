Akriila, la artista chilena que dirá presente en el Coachella 2027

La cantante se presentará en el mismo escenario que figuras como SZA y Becky G.

Durante las primeras horas de este miércoles se dio a conocer el line up completo de lo que será Coachella 2027, el cual incluyó a una artista chilena entre grandes nombres de la música: Akriila.

Su llegada al prestigioso festival estadounidense, el cual se lleva a cabo en California, ocurre luego de su más reciente lanzamiento, su tercer álbum llamado lucy miró al mundo y notó que está girando, el cual trabajó junto al sello Atlantic Record.

De esta forma se convirtió en la cuarta intérprete nacional en pisar este escenario luego de lo realizado por Mon Laferte, Tomasa del Real y Javiera Mena.

Akriila, pese a su corta carrera musical, ha logrado abrirse espacio en la industria chilena. En 2024 fue destacada por la revista Rolling Stones precisamente como una de las artistas más jóvenes y prometedoras del género urbano.

En ese entonces declaró a La Tercera que “a mí personalmente no me llena la música al cien por ciento. Eso de poder abarcar todas las artes es lo que yo estoy buscando”.

El anuncio de su llegada a Coachella lo publicó la cantante en su cuenta de Instagram, donde recibió mensajes de sus propios colegas como Soulfia, Princesa Alba y Gianluca. Pero también de otras figuras, como por ejemplo, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Akriila se presentará el 11 y 18 de abril en el mismo escenario que artistas como SZA, Becky G y el mismísimo Daddy Yankee.