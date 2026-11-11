Paro de camioneros: ministro Campos asegura que se trata de un “conflicto entre privados”

El ministro de Agricultura, Jaime Campos (IND), insistió en sus cuestionamientos hacia el paro de camioneros en curso, por el alza de la bencina.

Con anterioridad, el secretario de Estado ya había calificado la paralización como “deplorable” y “antipatriótica”. Este miércoles, en conversación con radio Infinita Campos aseguró que, desde que se desató la crisis del petróleo, los camioneros han recibido “un tratamiento especial”. “Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de anuncios o medidas que el señor ministro de Hacienda ha ido anunciado estos últimos meses en relación con ellos”, indicó.

“Si el sector agrícola hubiese recibido la mitad de los beneficios, ayudas, bonificaciones y tratamientos especiales que ha tenido el sector de los transportistas en estos siete meses, estaría levantando un monumento en la Plaza de Armas al ministro de Hacienda”, añadió.

Por otra parte, Campos tildó las demandas de los transportistas como un “conflicto entre particulares”. “¿De qué se quejan? Dicen: ‘los dueños de la mercadería que transportamos, no nos pagan un flete justo y por ende, todos los costos los hemos tenido que asumir los costos’. ¿Y qué tiene que ver el Estado en eso?”, apuntó.

“Lo que me dicen los productores agrícolas es que ellos sí están pagando más, pero los transportistas están diciendo lo contrario. Pero eso sería un conflicto entre particulares, entre privados, ¿en qué va a intervenir el Estado? Bueno, cualquier medida que adopte el Estado sobre particulares al final la vamos a terminar pagando todos los chilenos, porque la plata de las que dispone el Ministerio de Hacienda es la recaudación de los tributos tuyos míos, de todos los demás, es decir de los mismos afectados por esta crisis”, dijo.