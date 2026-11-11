Irán declara “organizaciones terroristas” a Armada y Fuerza Aérea de Argentina: los motivos y lo que implica

Teherán anunció la medida en aplicación del principio de reciprocidad, luego de que el gobierno argentino designara a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista.

Irán declaró este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como “organizaciones terroristas”. La decisión responde al principio de reciprocidad y constituye una reacción a las medidas adoptadas previamente por el Gobierno de Javier Milei contra las fuerzas militares iraníes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó la medida mediante un comunicado. En el documento, Teherán sostuvo que la decisión se ampara en una ley aprobada en 2019, que autoriza al país a tomar represalias contra los Estados que incluyan a sus fuerzas militares en listas de organizaciones terroristas.

“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019”, la Armada y la Fuerza Aérea argentinas quedan sujetas a las disposiciones de esa normativa y son declaradas organizaciones terroristas, señaló la Cancillería iraní.

El organismo también calificó la decisión argentina como una “medida hostil” y advirtió que “el gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”. Sin embargo, no detalló qué medidas podría adoptar contra Buenos Aires.

Represalia contra Javier Milei

La decisión de Teherán se produce después de que, en marzo, el Gobierno de Milei declarara a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista. Esta fuerza constituye el brazo militar e ideológico de la República Islámica.

La designación permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra sus integrantes y estructuras vinculadas.

Argentina justificó la medida por el presunto respaldo de los Guardianes de la Revolución a Hezbolá, movimiento chiita libanés al que responsabiliza por dos atentados ocurridos en Buenos Aires.

El primero tuvo lugar en 1992, contra la embajada de Israel, y dejó 29 víctimas fatales. El segundo ocurrió en 1994, cuando un ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó la muerte de 85 personas y dejó cientos de heridos.

La tensión bilateral también aumentó en enero, cuando Buenos Aires declaró a la Fuerza Quds, una unidad de los Guardianes de la Revolución, como organización terrorista.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei ha estrechado sus vínculos con Estados Unidos e Israel, países que identifica como sus principales aliados. En el contexto de la guerra en Medio Oriente, el mandatario argentino respaldó la ofensiva conjunta de ambos países contra Irán, iniciada a finales de febrero.

Además, en abril, el gobierno argentino expulsó al máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

La aplicación del principio de reciprocidad no se limita al conflicto con Argentina. A comienzos de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior británico, como grupo hostil. También declaró a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real del Reino Unido como organizaciones terroristas.