VIDEO – Lo que encontró la Fiscalía de Paraguay al abrir la bóveda blindada de Santiago Peña

El compartimiento estaba oculto tras una pared falsa en una de las residencias del expresidente. El Ministerio Público tardó más de 24 horas en ingresar.

La Fiscalía de Paraguay logró abrir la bóveda blindada descubierta durante el allanamiento en la casa de verano del expresidente Santiago Peña. El procedimiento se enmarca en la investigación por el colapso del Ueno Bank, crisis que terminó con la renuncia y posterior destitución del mandatario por parte del Congreso.

La bóveda en cuestión se encontraba oculta detrás de una pared falsa. Para acceder a ella, se requiere sortear cuatro mecanismos que incluyen reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave numérica y llaves tipo multilock. Contaba con un complejo de sistema de seguridad israelí, según medios paraguayos.

Los investigadores consiguieron abrir una primera puerta durante el primer allanamiento del domingo, pero necesitaron más de 24 horas para acceder al interior. La fiscal Silvia González explicó que consiguieron entrar gracias al propio Peña, quien se encuentra en prisión preventiva. El exmandatario les indicó que dónde encontrar la llave de seguridad y les indicó que había construido este espacio como una habitación de pánico.

Sin embargo, al ingresar la Fiscalía no encontró dinero en efectivo ni objetos de valor, sino una habitación vacía. No había mobiliario tampoco, sino que únicamente sistemas de ventilación y conexiones eléctricas.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados tomó la administración de la residencia. El Ministerio Público realiza diligencias en torno al inmueble por los créditos que Ueno Bank otorgó a Peña para financiar su construcción, equivalentes a US$577 mil. En paralelo, allanaron la sede central de Ueno Bank. Allí encontraron dos cajas fuertes ocultas con documentación y US$14 mil.