El paro continúa: camioneros no logran acuerdo con el Gobierno, aunque reconocen “avances”

El presidente de la Confederación de Camioneros del Centro Sur entregó detalles sobre la reunión que sostuvieron con el Gobierno en La Moneda.

La reunión entre los representantes de los camioneros y el biministro Claudio Alvarado terminó sin un acuerdo definitivo este miércoles en el Palacio de La Moneda. Tras el encuentro, los dirigentes confirmaron que las movilizaciones continuarán.

El presidente de la Confederación de Camioneros del Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, entregó detalles de la conversación y la calificó como una instancia “absolutamente franca”.

Según explicó, durante la reunión expusieron las dificultades económicas y sociales que enfrentan cerca de 200 mil camioneros vinculados a pequeñas y medianas empresas.

Martínez también valoró la participación de representantes de distintos ministerios y la presencia de Alvarado, quien encabezó la instancia en representación del Ejecutivo.

“Hemos tenido el equipo de gobierno de todos los ministerios encabezado por la segunda autoridad de la nación (biministro Claudio Alvarado), lo que le da peso a la reunión, lo que es valorable y que se le ha tomado realmente en cuenta a miles de personas que están viviendo una situación muy crítica, económica y social”, sostuvo.

Paro de camioneros sigue hasta llegar a un acuerdo total

Pese a valorar la disposición del Gobierno para escuchar sus demandas, el dirigente confirmó que la falta de un entendimiento total mantiene vigente la movilización de los transportistas.

Martínez afirmó que se trató de un “inicio bastante auspicioso”, a pesar de que las expectativas no se cumplieron en su totalidad. “Estamos atacando a la raíz del principal problema que tenemos hoy día, que son las alzas sostenidas de los combustibles”, aseveró.

A lo que agregó: “Y eso hoy día se ha tocado y se ha avanzado en esa materia. Nosotros responsablemente tenemos que hablar con nuestras bases y volver a hablar con el ministro del Interior y con su equipo”. Tras ello, confirmó que la movilización se mantiene hasta lograr un acuerdo total.

Para cerrar, comentó que hay algunos avances en materia de “la estabilidad del combustible por un periodo de tiempo”.

“Tenemos que revisar eso con nuestra gente; tenemos algunas medidas que también se han propuesto para poder de alguna forma salir de esta crisis económica y social. Tenemos que discutirlo con nuestra gente, pero ya estamos avanzando en materia de lo que es más importante”, manifestó.