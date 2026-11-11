Kast endurece el tono por paro de camioneros: “Prende las alarmas en el mundo entero”

Mientras en La Moneda se desarrolla una nueva reunión entre el Gobierno y los camioneros, el presidente José Antonio Kast volvió a abordar el paro que se ha llevado a cabo con motivo del alza en el precios de las bencinas.

Fue durante la ceremonia de puesta en marcha de AWS South America que el mandatario recalcó que si el país quiere atraer mayores inversionistas debe garantizar el libre tránsito. Eso sí, destacó la situación mundial que ha interferido en el precio del petróleo.

“Hoy día se nos dice que en Chile tenemos una situación grave de combustibles, pero no estamos cerca de la guerra, pero importamos. Esa guerra destruye plantas de extracción de petróleo, destruye refinerías. Claro, el precio del petróleo puede bajar, pero nosotros usamos diésel, que es refinado”, explicó.

En esa misma línea destacó que “si cuando en Chile uno carga un litro de petróleo, van $170 de apoyo del Estado. Cuando uno carga un litro de bencina, van $120 o más de apoyo del Estado. Y cuando miramos el precio en otros países, vemos que en Chile la comparación es más baja el precio que en la mayoría de los países del continente americano”.

Por lo mismo, y ante el paro de camioneros, Kast reconoció cómo los ha afectado pero hizo un llamado a respetar las leyes. “Hay veces que eso no se ve, y lo entiendo, porque hay una urgencia, hay una afectación personal. Pero cuando uno tiene urgencias en un país, tiene que ir viendo cómo las enfrenta, con responsabilidad“, dijo.

“Aquí parte de la confianza, parte de la estabilidad, es que se respetan las leyes. Eso hace que grandes inversionistas digan que Chile es un ejemplo, y por eso es tan importante hacerle un llamado a todos los chilenos que cumplamos la ley“, agregó.

Además, continuó, “hoy día puede ser un tema puntual en una situación, en una carretera, pero eso prende las alarmas en el mundo entero. Entonces, si alguien quiere tener más trabajo, bueno, tiene que cumplir la ley. Si alguien quiere que haya más inversión en Chile, tiene que permitir el libre tránsito. Por eso un Estado está llamado a hacer cumplir la ley”.