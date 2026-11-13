VIDEOS – “Está todo en manos de la justicia”: Luis Slimming habló de la agresión que sufrió en Arica

“Me tiró unos combos, yo le tiré otros, combos iban, combos venían”, relató el comediante tras el ataque.

INSTAGRAM.

El comediante Luis Slimming confirmó que presentó una denuncia tras la agresión que sufrió la noche del jueves a manos de un espectador, durante el show que estaba presentando en el Centro de Convenciones del Hotel Antay, en Arica.

De acuerdo con lo reportado, el ataque por parte del sujeto ocurrió cuando recién estaba comenzando el espectáculo de Don Comedia.

“Detectives de la PDI Arica adoptaron un procedimiento en flagrancia tras la agresión sufrida por el comediante Luis Slimming, mientras realizaba un show en la ciudad”, informó a policía civil a través de su cuenta en la red social X.

Por motivos de seguridad, la organización optó por suspender el show que tenía agendado el reconocido humorista.

Qué dijo Luis Slimming de la agresión

Más tarde, Luis Slimming empleó sus historias de Instagram para relatar lo que ocurrió en Arica y, a la vez, tranquilizar a sus seguidores.

“¿Cómo están, amigos? Oye, para la gente que está preocupada, estoy bien, estoy bien“, manifestó inicialmente.

A la vez, descartó que la agresión se haya generado por alguna broma que haya hecho en el lugar. “Un loco se subió al escenario, no a partir de ningún chiste“, afirmó.

Admitió que cuando se percató del ataque se preguntó “¿cuál fue el que lo ofendió?“, y admitió que respondió cuando comenzó a ser agredido.

“Se subió una persona, medio curada… me tiró unos combos, yo le tiré otros, combos iban, combos venían“, relató.

En la parte final de su mensaje, Luis Slimming señaló que “fui a la PDI, así que está todo ya en manos de la justicia“, concluyó.