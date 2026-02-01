VIDEO – Fue lo más visto: revive la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes 2026

La rutina se convirtió en lo más visto del certamen, logrando llegar a más de un millón de personas.

Tal y como lo hizo Claudio Michaux el viernes, la noche de este sábado fue Luis Slimming el encargado del humor en lo fue la segunda jornada del Festival de Las Condes 2026.

Don Comedia, como también es conocido, logró hacer reír al público presente en el Parque Alberto Hurtado, con sus historias y con nuevos chistes que, aprovechando la instancia, quiso probar.

Slimming hizo un repaso de lo que era la televisión de antaño, donde recordó el episodio donde Rafael Araneda fue perseguido por un canguro, video que se viralizó en redes sociales. También contó su anécdota en Chile Chico, donde fue pifiado en un festival.

También se dio el tiempo de hablar de política, de lo que fue la gestión de Gabriel Boric y del triunfo de José Antonio Kast en las pasadas elecciones.

El peak de la segunda noche del Festival de Las Condes 2026 fue, precisamente, Luis Slimming, quien logró llegar a 1.057.058 de personas por minuto durante su aplaudida presentación. Con esta cifra, además, se convirtió en lo más visto de esta edición del certamen.

La transmisión en vivo, conducida por Diana Bolocco y Cristián Riquelme, obtuvo un rating online promedio de 674. 903 mil personas por minuto.