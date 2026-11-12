VIDEO – “Hay responsabilidades que son individuales”: el potente mensaje de Mauricio Flores tras detención de su hijo por narcotráfico

El comediante retomó la conducción de Todo va a estar bien, luego de ausentarse tras la detención de Danko Flores, quien permanece en prisión preventiva por una investigación por tráfico de drogas.

El humorista, Mauricio Flores, volvió a la conducción del programa Todo va a estar bien, de Vía X, luego de ausentarse de pantalla tras la detención de su hijo Danko, quien quedó en prisión preventiva a comienzos de noviembre por una investigación relacionada con tráfico de drogas.

En su regreso, el comediante abordó el difícil momento que enfrenta junto a su familia y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido.

“Hay responsabilidades que son individuales”: el potente mensaje de Mauricio Flores tras detención de su hijo por narcotráfico

Durante la emisión de este jueves, Flores se tomó unos minutos para referirse a la situación y reconocer el cariño de quienes lo han acompañado durante este periodo.

“Han sido, sabido por todos, momentos difíciles los que me ha tocado vivir junto a mi familia, pero dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno, y lo bueno es que he recibido muchas muestras de cariño, como las que hoy ustedes me dan al volver a mi casa”, expresó.

Asimismo, el intérprete de Melame se refirió al impacto que ha tenido el caso en sus cercanos y planteó que, si bien existen responsabilidades individuales, las consecuencias emocionales también alcanzan al entorno familiar.

“Hay responsabilidades que son individuales, pero los cariños son familiares. Lo que pasó y estoy viviendo, yo creo que solamente los padres pueden empatizar con la preocupación, el dolor y la pena”, sostuvo frente a las cámaras.

Por último, Flores manifestó que seguirá apoyando a su hijo mientras avanza el proceso judicial. “Pero hay que asumir: todo está en curso; todo tiene que seguir como debe ser, y a mí, como papá, solo me queda estar presente y acompañar”, señaló. Además, reiteró su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante su ausencia.