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VIDEO – “Hay responsabilidades que son individuales”: el potente mensaje de Mauricio Flores tras detención de su hijo por narcotráfico

El comediante retomó la conducción de Todo va a estar bien, luego de ausentarse tras la detención de Danko Flores, quien permanece en prisión preventiva por una investigación por tráfico de drogas.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El humorista, Mauricio Flores, volvió a la conducción del programa Todo va a estar bien, de Vía X, luego de ausentarse de pantalla tras la detención de su hijo Danko, quien quedó en prisión preventiva a comienzos de noviembre por una investigación relacionada con tráfico de drogas.

En su regreso, el comediante abordó el difícil momento que enfrenta junto a su familia y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido.

“Hay responsabilidades que son individuales”: el potente mensaje de Mauricio Flores tras detención de su hijo por narcotráfico

Durante la emisión de este jueves, Flores se tomó unos minutos para referirse a la situación y reconocer el cariño de quienes lo han acompañado durante este periodo.

“Han sido, sabido por todos, momentos difíciles los que me ha tocado vivir junto a mi familia, pero dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno, y lo bueno es que he recibido muchas muestras de cariño, como las que hoy ustedes me dan al volver a mi casa”, expresó.

Asimismo, el intérprete de Melame se refirió al impacto que ha tenido el caso en sus cercanos y planteó que, si bien existen responsabilidades individuales, las consecuencias emocionales también alcanzan al entorno familiar.

Hay responsabilidades que son individuales, pero los cariños son familiares. Lo que pasó y estoy viviendo, yo creo que solamente los padres pueden empatizar con la preocupación, el dolor y la pena”, sostuvo frente a las cámaras.

Por último, Flores manifestó que seguirá apoyando a su hijo mientras avanza el proceso judicial. “Pero hay que asumir: todo está en curso; todo tiene que seguir como debe ser, y a mí, como papá, solo me queda estar presente y acompañar”, señaló. Además, reiteró su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante su ausencia.

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