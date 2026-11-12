VIDEO – Violenta agresión contra Luis Slimming obliga a cancelar su presentación en Arica

Detectives de la PDI adoptaron un procedimiento en flagrancia y detuvieron al presunto responsable.

El comediante Luis Slimming fue agredido mientras realizaba una presentación en Arica, durante la noche de este jueves, luego de que una persona subiera al escenario y lo golpeara.

El incidente obligó a cancelar el espectáculo que tenía programado en el Centro de Convenciones del Hotel Antay.

Violenta agresión contra Luis Slimming obliga a cancelar su presentación en Arica

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el show estaba fijado para las 20:00 horas cuando ocurrió el ataque.

En ese contexto, detectives de la PDI adoptaron un procedimiento en flagrancia y detuvieron al presunto responsable.

Según la información policial, los funcionarios que concretaron la detención habían presenciado la agresión mientras se encontraban en su tiempo libre.

Tras lo ocurrido, la organización comunicó la suspensión de la presentación y explicó que la decisión respondía a motivos de seguridad y al estado de salud del artista. “Lamentamos los inconvenientes, pero (…) debemos velar por la seguridad y salud de Luis”, señalaron.

Hasta el momento, el equipo de Luis Slimming no ha entregado una declaración oficial para referirse a lo sucedido ni ha informado sobre eventuales lesiones del comediante.

Luis Slimming, conocido popularmente como “Don Comedia”, consolidó su popularidad tras su participación en el Festival de Viña del Mar 2024, donde debutó en el escenario de la Quinta Vergara y obtuvo las Gaviotas de Plata y Oro.