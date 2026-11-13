Qué se sabe de los tres fallecidos que dejó la explosión en un departamento de Santiago Centro

“Por la alta carga de fuego que había en el departamento, no nos fue posible ingresar de manera rápida”, explicó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes.

Tres fallecidos dejó la explosión registrada la madrugada de este viernes en un departamento ubicado en el primer piso de un edificio situado en la comuna de Santiago Centro.

De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por Bomberos, el estallido ocurrió pasadas las 05:30 horas en la calle San Dionisio.

“A la llegada de bomberos, nos informan que había posibles víctimas en el interior. Priorizamos la búsqueda de rescate; no obstante, no fue fructífera“, reveló el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes.

“Por la alta carga de fuego que había en el departamento, no nos fue posible ingresar de manera rápida”, explicó a continuación.

Explosión dejó tres fallecidos

Yévenes relató que, luego de que se logró controlar el incendio generado por la explosión, voluntarios ingresaron al departamento y en su interior encontraron tres fallecidos.

Los reportes iniciales indican que serían dos adultos y una niña, que corresponderían al matrimonio y su hija de seis años, que residían en ese lugar.

Pese a que serán los peritos quienes en definitiva establezcan el origen de la explosión, los primeros indicios apuntan a que se habría debido a una acumulación de gas.

Carabineros estableció un perímetro de seguridad y cortó el tránsito por las calle San Alfonso y San Dionisio.