La voz de los rectores

Los rectores no deben temer a las redes sociales Hay que salir de la zona de confort de las cartas y columnas en los diarios y alguna eventual entrevista en un medio tradicional. El mensaje no tiene que llegar solamente al mundo académico, sino a sus alumnos y a sus familias.

Hace algunos años una autoridad de Ministerio de Educación me señalaba que los rectores de las universidades principalmente hablaban en los medios de financiamiento y déficits. La agenda hoy parece más anclada que nunca en esta dimensión: los recortes a las universidades y como amenaza de largo plazo, el cambio demográfico que ya afecta a la educación escolar y que rebotará muy pronto en las instituciones de educación superior. En los próximos 3 meses la disputa por los alumnos será intensa en medios y redes: excelencia académica, años de acreditación, dobles títulos, semestres en el extranjero, becas varias, etc.

En medio de un escenario con los grados más altos de incertidumbre posiblemente en los últimos 40 años, miles de familias confían mayoritariamente en las universidades

La mejor campaña de admisión es la que permita a los rectores y rectoras abordar los temas que marcan el clima de incertidumbre para miles de familias cuyos hijos quieren ingresar a la educación superior. Les corresponde a ellos un activo rol en la construcción de un horizonte donde hoy reina la incertidumbre creciente. Todos los estudios señalan un creciente pesimismo en el país y en el mundo en general. Los jóvenes no son el grupo más pesimista, pero sí son relevantes para analizar el deterioro de las expectativas. Son ellos quienes presentan menos preocupación que los mayores de 50 (encuesta ICSOH UDP, 2026).

Por otra parte la incertidumbre sobre el país, no es sinónimo de no resignación. Un 74,4% vincula el futuro de Chile con incertidumbre, preocupación o pesimismo. Además, 65% considera que Chile está lejos del país con el que sueña (estudio de la PUCV con 18 mil estudiantes pregrado en 2025). Sin embargo, los estudiantes identifican su profesión y su formación como instrumentos para contribuir a la transformación social, la modernización, la calidad de vida y la transmisión de conocimiento.

De esta manera se presenta una interesante paradoja: los universitarios pueden ser críticos respecto del futuro que el país les ofrece sin ser pesimistas respecto de su propia capacidad para construirlo. Es allí donde la comunicación de los líderes de cada universidad juega un rol determinante. Enfrentar de manera muy directa y simple la vinculación de ese futuro amenazante con las herramientas que les fueron entregadas a los jóvenes durante su formación. Adicionalmente, les compete intervenir mucho más activamente en la caracterización de escenarios donde se propaga esa incertidumbre. Solo un ejemplo: la cesantía ilustrada que se expande como una sombra para miles de familias que han apostado por la educación superior requiere matices y sobre todo horizontes de salida. La voz de los rectores en este punto se percibe débil.

Los rectores no deben temer a las redes sociales Hay que salir de la zona de confort de las cartas y columnas en los diarios y alguna eventual entrevista en un medio tradicional. El mensaje no tiene que llegar solamente al mundo académico, sino a sus alumnos y a sus familias.