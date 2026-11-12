“Alrededor de US$ 900 millones”: subsecretario de Hacienda aclara costo fiscal total de acuerdo con camioneros

Sebastián Valledona indicó que cuando finalice el congelamiento de las tarifas de las bencinas, en marzo de 2027,volverá a operar el MEPCO “en los parámetros que ha operado en el último tiempo”.

Sebastián Vallebona, subsecretario de Hacienda, aclaró el costo fiscal total que tendrá el paquete de medidas ofrecidas por La Moneda para poner fin al paro de los diversos gremios de camioneros.

En entrevista con CNN Chile, Vallebona sostuvo que el gasto para el fisco “llegaría alrededor de los US$ 900 millones” por el “total de todo el paquete, tanto por este año como por el próximo”.

“O sea, todo lo que está enmarcado dentro del proyecto en tanto las medidas que son hasta marzo, por ejemplo, y otras que son hasta diciembre de 2027”, explicó la autoridad.

Entre las principales medidas que considera el acuerdo con los camioneros está la rebaja del diésel en $142 por litro y el congelamiento de los precios de los combustibles hasta marzo de 2027.

En esta línea, el subsecretario de Hacienda detalló que la caída del diésel considera retrotraer los $42 que subiría este jueves y una reducción adicional de $100, apuntando que había “más espacio para poder hacer esa rebaja”.

Hacienda: MEPCO volverá a operar en 2027

Sebastián Valledona además indicó que cuando finalice el congelamiento de las tarifas de las bencinas, que será el 31 de marzo de 2027,volverá a operar el MEPCO “en los parámetros que ha operado en el último tiempo”.

“Básicamente, lo que podría llegar a entender para la gente que está en la casa es de alzas de lo mismo que hemos venido experimentando los últimos meses (…), es decir, de entre $40 y $100 cada tres semanas“, explicó.

Junto con ello, el representante del Ministerio de Hacienda precisó que, por ahora, el Ejecutivo no analiza congelar nuevamente los precios del combustible si las movilizaciones de los camioneros reaparecen.

“La negociación y la conversación que tuvimos con ellos fue en términos superhonestos, y lo que conversamos es que este congelamiento es hasta el 31 de marzo de 2027. Entonces, de haber alza en ese minuto, obviamente va a seguir aplicando la ley como se ha estado aplicando hasta la fecha”, precisó el subsecretario Vallebona.