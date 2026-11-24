La actriz abordó temas como la legalización de la marihuana, la eutanasia, la vejez y muchos más en distintas entrevistas que dio a lo largo de los años.

A lo largo de su vida, además de su trabajo como actriz, Delfina Guzmán dejó varias frases para el bronce. En diversas entrevistas fue consultada sobre todo: desde política, la vejez, la muerte, el futuro y ella no se achicó ante ningún tema.

En varias oportunidades causó revuelo por sus palabras, como su postura frente a la legalización de la marihuana o su defensa al derecho decidir cuándo morir, algo que asoció directamente con la libertad.

En el día de su muerte, recordamos diez frases de Delfina Guzmán que no olvidaremos y que quedaron plasmadas en entrevistas con diversos medios a lo largo de los años.

No le tengo miedo a la muerte. Lo único que le he pedido a Dios es que sea buena persona y que, francamente, me deje morir durmiendo. ¿Para qué me va a hacer andar a brincos y desesperando a toda mi familia?



Hay una palabra que aprendí desde que me hice actriz, la palabra libertad, el hacer lo que uno quiere hacer. Esa palabra estaba negada en toda la educación que me dio mi familia y en la clase a la cual pertenecía



Mi relación con el teatro es muy, muy profunda. Es un amor de haberlo obtenido todo. Además que he tenido una suerte que no la ha tenido nadie; no me importa que no la haya tenido nadie más, pero (es) la sensación de que fui escogida para tener buena suerte.



Envejecer es una mierda. Es una broma pésima que se mandó Dios con todas las criaturas.



Yo también fui muy buena para el hueveo y para bailar, me encantaba bailar.



Decidir cuándo morir debe ser lo más parecido a la libertad. Yo nunca me he aferrado a la vida. Nunca me privé de hacer algo por miedo a morir o a que me fuera a pasar algo. Quizás la vida es más fuerte que la muerte también, ¿no?



Hay una obsesión de las mujeres de ser tomadas en cuenta, de tener un espacio preponderante, de tener flexibilidad para otras cosas, pero yo creo que el amor más importante es el de una madre con su hijo. Un amor que no tiene fin, ni principio, porque no se sabe cuándo empieza la vida humana.



“Somos machistas, porque los españoles eran machistas. Pero, además, porque la cultura mode

a y sobre todo lo que se dice que es cultura, como por ejemplo el fútbol, ha ayudado a fortalecer una sociedad machista”.



El tiempo es algo que me aflige de repente, que no me acuerde de las cosas, la pérdida de los hechos: no acordarme cuándo, en qué estado estaba yo cuando pensaba tal cosa: un desacople con el tiempo. Es muy propio de la vejez y se habla muy poco de eso, de la relación que empiezas a tener con algo que se está siempre en movimiento, el tiempo.

