Recordada por sus personajes en la pantalla chica, la actriz tuvo un estrecho vínculo con la política y la muerte nunca fue un tema “trascendental” en su vida.

Fue el 7 de abril de 1928 el día en que nació María Delfina Guzmán Correa, actriz de profesión que a los 98 años deja un vacío en el teatro chileno.

Egresó en 1956 de la Escuela de Teatro Experimental de la Universidad de Chile para luego sumarse al Teatro Universitario de Concepción (TUC), donde compartió con nombres como Nelson Villagra, Shenda Román, Jaime Vadell, Tennyson Ferrada, Héctor y Humberto Duvauchelle, y Gustavo Meza.

De regreso en Santiago, y por más de 30 años, integró la emblemática compañía de teatro Ictus donde desarrolló gran parte de su carrera en las tablas.

En el cine, su debut ocurrió en 1967 con El Tango del Viudo y un año más tarde con Tres Tristes Tigres junto a Raúl Ruiz, con quien trabajó posteriormente en 1973 con La Expropiación. Otras cintas en las que participó fueron Julio Comienza en Julio (1979), Coronación (2000), El Regalo (2008) y La Nana (2009), entre otros.

Pero más allá de todo lo anterior, Delfina Guzmán quedará para siempre en el inconsciente colectivo tras haber sido parte del Área Dramática de TVN durante la época dorada de las teleseries. En estas teleseries dirigidas por Vicente Sabatini interpretó a múltiples y recordados personajes como la Madre Undurraga en Estúpido Cupido, Mariana Montero en Sucupira, Olga I Montini en El Circo de las Montini, Mercedes Jorquera en Pampa Ilusión, y muchos más.

En el PC, sus elogios a Boric y su preferencia por Allende

Delfina Guzmán provenía de una familia conservadora pero durante sus años en Concepción se inscribió como militante del Partido Comunista en 1958.

Siempre ligada a las causas sociales y culturales, tras el retorno a la democracia, manifestó su respaldo a los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. De hecho, en este último, su hijo Nicolás Eyzaguirre fue ministro.

Hace pocos años no ocultó su admiración por el presidente Gabriel Boric. En declaraciones a The Clinic aseguró que “a ese cabro lo adoro… Encuentro que tenemos un Presidente inteligente, atento, vibrante, cariñoso. Me encanta, y lo voy a defender siempre, ahora más que nunca, porque lo están tratando pésimo, lo están atacando mucho, injustamente. Mucha gente cambia con la política y con el poder, pero siento profundamente que Gabriel no, fíjate”.

Pese a su tendencia política, no ocultó su simpatía con el expresidente Sebastián Piñera. “Te diría que con Piñera tengo una buena relación. Le tengo simpatía a nivel personal, a pesar de todo, porque como Presidente, al parecer, lo hizo malito. Tampoco estoy de acuerdo para nada en lo que él piensa como político, si es que piensa. Pero mira, a los Presidentes en general, no solo a él, es muy difícil calificarlos con una nota definitiva. Hacen cosas pésimas y cosas buenas también, no son unilaterales. Este país es muy grande, además, y uno tiene una pura mirada que no siempre es la mejor o la más necesaria”, dijo al medio antes citado.

Pero su favorito siempre será Salvador Allende. “Era más dicharachero. Yo tenía una buena relación con la Tencha, la esposa de Salvador, que era una persona muy medida. Salvador, en cambio, era muy bueno para la fiesta y para el hueveo, y en eso nos encontrábamos, porque yo también fui muy buena para el hueveo y para bailar, me encantaba bailar”, contó.

Delfina Guzmán y la muerte

Delfina Guzmán reconoció no tenerle miedo a la muerte. Años atrás señaló que “no es ni ha sido un tema trascendental en mi vida, aunque en un momento abogué activamente por el derecho de la gente a renunciar a su propia vida si así lo desean, y aún lo hago”.

“Decidir cuándo morir debe ser lo más parecido a la libertad. Yo nunca me he aferrado a la vida. Nunca me privé de hacer algo por miedo a morir o a que me fuera a pasar algo. Quizás la vida es más fuerte que la muerte también, ¿no?”, añadió.