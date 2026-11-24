“El país merece despedirla, así que vamos a hacer un velatorio en el Teatro Nacional, en la Plaza de la Constitución, y después habrá una misa en la Catedral”, anunció su hijo, el exministro Nicolás Eyzaguirre.

Personalidades del mundo de las artes y la política reaccionaron con dolor a la noticia de la muerte de la destacada actriz chilena Delfina Guzmán, cuyo deceso a los 98 años confirmó su familia este martes 24 de noviembre.

El primer integrante de la familia de la actriz en hablar de su muerte fue el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien admitió que “el golpe es fuerte y uno no sabe todavía cómo reaccionar“.

Luego manifestó que “ahora tengo que ir a hacer trámites con la funeraria y el duelo, poco a poco, irá fluyendo”.

Reveló que “estábamos desde hace unos cinco días en guardia, así que ha sido lindo. Ayer le dieron la extremaunción, la pudimos coger de la mano. Yo no sé cuánto nos sentía, pero estoy seguro que desde algún lado nos observaba“.

Respecto de lo reconocida y querida que era su madre por los chilenos, Eyzaguirre dijo que “lo sabíamos y estuvimos conversando cómo hacer sus exequias. A nosotros no nos gusta mucho la pompa, queremos ser humildes, como era ella, pero el país merece despedirla, así que vamos a hacer un velatorio en el Teatro Nacional, en la Plaza de la Constitución, y después habrá una misa en la Catedral”.

“Una cosa que me impresiona mucho es que ella tenía una ascendencia tremenda en las generaciones que le siguieron, entre actrices y actores. Han venido muchos de ellos”, concluyó.

Gobierno decreta duelo oficial por la muerte de Delfina Guzmán

Por su parte, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, confirmó que el Gobierno decretó duelo oficial para los días 24 y 25 de noviembre, con motivo del fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán (1928-2026), en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país.

Por su parte, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, empleó su cuenta de X para manifestar que “lamento profundamente la partida de Delfina Guzmán, una mujer extraordinaria y una de las grandes figuras de la historia del teatro y la televisión chilena“.

“Su talento, personalidad y pasión por la actuación dejaron una huella imborrable en nuestra cultura y en generaciones de chilenos que crecimos disfrutando de su trabajo. Mis condolencias y un abrazo cariñoso a su familia, y amigos”, complementó la exalcaldesa de Providencia.

También el expresidente Gabriel Boric reaccionó al deceso de la prolífica actriz a través de las redes sociales.

En su posteo, el exmandatario escribió: “Se fue Delfina la Grande, la Matriarca, la Decana. Una mujer gigante que enorgullece a Chile. Te queremos tanto, Delfina Guzmán!!“.

“Tu legado seguirá presente para todas las generaciones que vendrán. Hoy te despedimos celebrando tu vida. Un abrazo apretado a su familia y a tod@s sus colegas”, añadió.