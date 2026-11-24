Cinco diputados y cinco senadores deberán zanjar las diferencias entre ambas cámaras para despachar el proyecto.

En Comisión Mixta continuará la tramitación de la Ley de Presupuesto 2027, después de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados, pero con algunas partidas y glosas rechazadas las cuales habían sido modificadas en el Senado.

Entre aquellos puntos que fueron rechazados están los recursos para el ministerio de Agricultura; la restitución de dineros a las partidas de las carteras de Cultura, Mujer e Interior.

A ello se suman otros ítems como las asignaciones a los expresidentes de la República, el financiamiento a Sitios de Memoria, el Sence, el Serviu, el Instituto Nacional del Deporte y la Ley de Seguridad Municipal.

La Comisión Mixta que buscará alcanzar un acuerdo para aprobar el Presupuesto 2027 estará formada por cinco diputados y cinco senadores, tanto de oposición como del oficialismo.

Sus integrantes serán Agustín Romero (REP), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA), Daniel Manoucheri (PS), Diego Schalper (RN), Javier Macaya (UDI), Paulina Vodanovic (PS), Daniella Cicardini (PS), Rodolfo Carter (IND-REP) y María José Gatica (RN).

El objetivo de esta instancia es zanjar las diferencias existentes entre ambas cámaras y una vez que llegue a consenso, deberá someter a votación la propuesta. Recordemos que el Congreso tiene hasta el 29 de noviembre para despachar la iniciativa.