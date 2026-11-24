El subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, cuestionó duramente el rol opositor que ha asumido el Partido Socialista (PS) frente a la administración del Presidente José Antonio Kast.

En diálogo con La Tercera, la autoridad afirmó que la colectividad ha reducido al mínimo sus espacios de diálogo con La Moneda y mantiene una postura cada vez más confrontacional.

“Nosotros hemos notado desde hace un tiempo que especialmente el Partido Socialista ha adoptado una manera de hacer oposición que nos niega prácticamente, como dice el dicho, la sal y el agua. Se han endurecido de una forma increíble, han llegado al cero diálogo prácticamente con el gobierno”, aseveró.

A lo que agregó: “No sé si por temor a que el Frente Amplio y el Partido Comunista le sigan quitando votos o no, quizá ahí hay una estrategia interna, pero claramente el Partido Socialista se ha convertido en una oposición intransigente y esto es una muestra más de lo están dispuestos a hacer con tal de negarle algo al gobierno”.

El vocero también apuntó al comportamiento de los parlamentarios socialistas frente a proyectos impulsados por el Ejecutivo. Como ejemplos, mencionó la discusión de la Ley de Presupuestos y la tramitación de otras iniciativas gubernamentales.

“Y aquí una cosa tan esencial como una Ley de Presupuesto. Lo mismo ocurre con prácticamente todos los últimos proyectos de ley que ha patrocinado el gobierno. El intento por tratar de, incluso cuando ya se dan cuenta que no pueden derrotar al gobierno, es retrasar lo más posible hasta el último segundo, como en la sala cuna universal, para que no salga una política pública que pueda significar un éxito al gobierno”, sostuvo.

Los cuestionamientos del Gobierno al rol opositor del Partido Socialista (PS)

Otro de los episodios que mencionó Arenas fue la controversia conocida como caso Firmas, originada en el Senado. El conflicto surgió luego de que el senador Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, retirara los permisos constitucionales de sus pares Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS). La decisión buscaba reducir el quórum requerido para aprobar el endeudamiento público.

“Yo creo que esa forma de hacer oposición y esto de estar dispuesto a hacer de todo con tal de que al gobierno no le vaya bien, yo creo que demuestra una decadencia del Partido Socialista grave”, enfatizó.

Arenas también cuestionó la distancia que, a su juicio, existe entre el actual Partido Socialista y la colectividad que participó en los gobiernos de la Concertación. Según planteó, el partido ha dejado atrás una tradición política marcada por los acuerdos y la búsqueda de consensos.

“El Partido Socialista ha demostrado que está lejos de ser el Partido Socialista de la Concertación. Ha demostrado que está lejos de ser de ese Partido Socialista que ayudó a 30 años de prosperidad en Chile, como fueron los gobiernos de la Concertación, y ha tomado una opción, todavía no sé bien por qué, de negar todo y de hacer una oposición sin transar”, afirmó.

Finalmente, el subsecretario atribuyó este cambio a un reordenamiento de fuerzas dentro de la propia colectividad. A su juicio, los sectores más duros han ganado influencia frente a las corrientes partidarias que privilegian el diálogo.

“El Partido Socialista siempre está dividido en varios lotes. Y yo creo que ahí los lotes menos democráticos y menos dialogantes le han ido ganando a los más democráticos y más dialogantes”, concluyó.