Las ceremonias contemplan un velorio abierto a la ciudadanía, una misa en la Catedral Metropolitana y un recorrido por la tradicional Pérgola de las Flores.

Con un velorio abierto al público en el Teatro Nacional Chileno y un cortejo fúnebre que pasará por la tradicional Pérgola de las Flores, se desarrollará la despedida de Delfina Guzmán, una de las figuras más emblemáticas de la actuación nacional, quien falleció este martes 24 de noviembre a los 98 años.

La familia de la intérprete dio a conocer los detalles de las ceremonias, que se extenderán durante tres jornadas y permitirán que sus cercanos, colegas y admiradores puedan rendirle homenaje tras su partida.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, las actividades comenzarán en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, ubicada en Morandé 25, en pleno centro de Santiago.

¿Dónde y cuándo será el velorio de Delfina Guzmán?

La primera jornada de despedida se realizará este martes 24 de noviembre. La llegada de los restos de la actriz al Teatro Nacional está prevista para las 16:30 horas, mientras que el velorio comenzará a las 17:00 y se extenderá hasta las 21:00 horas.

Posteriormente, el miércoles 25 de noviembre, el recinto volverá a recibir a quienes quieran despedirse de la reconocida intérprete desde las 10:00 horas.

La decisión de realizar el velorio en este espacio busca permitir que la ciudadanía pueda acercarse a homenajear a Guzmán, quien construyó una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión chilena.

En ese contexto, su hijo Nicolás Eyzaguirre explicó que, si bien la familia prefiere una ceremonia sencilla, considera importante que el país tenga la oportunidad de despedirla.

“A nosotros (la familia) no nos gusta mucho la pompa y todo eso, queremos ser humildes como era ella, pero el país merece despedirla”, expresó.

En tanto, la despedida continuará el jueves 26 de noviembre con una ceremonia religiosa programada para las 11:00 horas en la Catedral Metropolitana de Santiago, ubicada en la Plaza de Armas.

Una vez finalizada la misa, se dará inicio al cortejo fúnebre, que contempla un recorrido por la Pérgola de las Flores, antes de continuar hacia el Parque del Recuerdo.

En este último recinto se realizará una ceremonia privada, reservada exclusivamente para familiares y personas cercanas a la actriz.