La decisión responde al pronóstico meteorológico y a las condiciones favorables para la propagación del fuego.

La Región Metropolitana (RM) se encuentra bajo Alerta Temprana Preventiva ante la amenaza de incendios forestales, luego de que la Delegación Presidencial Regional, en coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), activara esta medida a partir de este lunes 24 de noviembre.



La disposición se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten y busca reforzar las acciones de vigilancia y coordinación frente a posibles emergencias, considerando el escenario meteorológico previsto para los próximos días.

Senapred declara alerta en la RM por amenaza de incendios forestales

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, la determinación se adoptó a partir de un análisis técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), junto con los pronósticos que advierten condiciones propicias para la generación y propagación de siniestros forestales.

En ese contexto, Senapred explicó que la declaración “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza”.



Esta nueva medida se suma a la Alerta Temprana Preventiva Nacional por amenaza de calor extremo que Senapred declaró a comienzos de noviembre y que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.



Dicha disposición comprende el territorio entre las regiones de Arica y Parinacota y Magallanes y la Antártica Chilena, considerando los riesgos asociados al incremento de las temperaturas durante la temporada estival.