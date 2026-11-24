Rabat recalcó que las rebajas de condena por parte del Ministerio de Justicia son una acción habitual a lo largo de los años, precisando que desde 2003 se ha cursado el beneficio en más de 41.000 oportunidades.

AGENCIA UNO

Fernando Rabat, ministro de Justicia, se refirió a su ausencia a la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra, defendiendo la entrega de rebajas de penas, por vía administrativa, a violadores de niños y otros delincuentes.

“Estoy muy concentrado en seguir trabajando como ministro de Justicia y Derechos Humanos (…) tengo la convicción más absoluta de haber cumplido con la Constitución y la ley”, indicó el secretario de Estado.

En esta línea, aseveró que está centrado en sacar adelante el proyecto del ley que deroga la disminución de penas por buena conducta.

“No he asistido a la comisión, puesto que sigo trabajando como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y es por eso por lo que me alegro de que hoy, en la Comisión de Seguridad del Senado, se haya aprobado por unanimidad la idea de legislar acerca del proyecto de ley que deroga la ley de rebaja de condenas”, argumentó el titular de Justicia.

Fernando Rabat reiteró que está “muy concentrado en seguir trabajando como ministro de Justicia y Derechos Humanos, por lo tanto, lo relevante es que tengo la convicción más absoluta de haber cumplido con la Constitución y la ley”.

Junto con ello, recalcó que las rebajas de condena por parte del Ministerio de Justicia son una acción habitual a lo largo de los años, precisando que desde 2003 se ha cursado el beneficio en más de 41.000 oportunidades.

Por su parte, en la comisión revisora de la Cámara de Diputados compareció el doctor en derecho José Antonio Ramírez, quien cuestionó el argumento entregado por Rabat para cursar las rebajas, apuntando a una supuesta “doctrina de la Corte Suprema”.

“El problema no es que tomó esa decisión, sino que la toma señalando que no tiene otra opción. Lo dice no solamente en los decretos, lo dice en Sala y lo asume como un acto obligatorio para el Estado, para el Estado de Chile, no para el abogado”, indicó en declaraciones consignadas por radio Cooperativa.